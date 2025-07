Manfredonia, condotta fognaria "rattoppata": quanto ancora reggerà l'emergenza?

Manfredonia (Foggia) – Un problema atavico, che si trascina da decenni, continua ad affliggere Manfredonia: la condotta fognaria.

Una situazione che incide pesantemente non solo sull’igiene e la vivibilità dei residenti, ma anche, in maniera significativa, sul potenziale turistico di una città affacciata sul mare.

La denuncia arriva, ancora una volta, dalle Guardie Ambientali Italiane, sede Regionale di Manfredonia, che puntano il dito contro l’inerzia delle amministrazioni succedutesi.

“Nessuna amministrazione ha mai pensato al futuro della nostra città, risolvendo questo inquietante problema”, affermano con forza le Guardie Ambientali. La loro accusa è chiara: si sono susseguite giunte e consigli comunali, ma la questione della rete fognaria, spesso oggetto di interventi tampone e “rattoppi”, è rimasta irrisolta, trasformandosi in una vera e propria emergenza cronica.

PNRR: L’Occasione Mancata per un Intervento Definitivo?

Il grido d’allarme delle Guardie Ambientali si concentra in particolare sull’opportunità, finora non colta, di utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un intervento strutturale e risolutivo. “Usare i fondi del PNRR per risolverlo sarebbe non solo logico, ma doveroso”, sottolinea Alessandro Manzella, Responsabile delle Guardie Ambientali Italiane.

Le Guardie Ambientali evidenziano come la riqualificazione e il potenziamento delle infrastrutture fognarie rientrino pienamente negli obiettivi cardine del PNRR: ambiente, salute e sviluppo sostenibile.

Non si tratterebbe, dunque, solo di un miglioramento della qualità della vita per i cittadini di Manfredonia, ma anche di un investimento a lungo termine sulla salute pubblica e sul decoro urbano, elementi fondamentali per attrarre investimenti e visitatori.

È Tempo di Agire, Non Solo Annunciare

La critica è severa: “È tempo di affrontare i problemi veri, non solo di annunciarli”.

Manfredonia, infatti, convive da decenni con un problema fognario grave e mai davvero risolto, che periodicamente riemerge, soprattutto durante eventi atmosferici intensi o periodi di maggiore afflusso turistico, mettendo a rischio la salubrità del territorio e l’immagine della città.

La domanda che le Guardie Ambientali pongono alle istituzioni locali è diretta e inequivocabile: “Perché non destinare parte dei fondi del PNRR a un intervento strutturale e definitivo? Parliamo di salute pubblica, decoro urbano e rispetto per i cittadini”.

Un interrogativo che risuona come un monito, sperando che l’ennesima denuncia non resti inascoltata e che si possa finalmente dare una risposta concreta a un’emergenza che Manfredonia non può più permettersi di ignorare.