Caldo insostenibile, strumenti obsoleti, reparti svuotati, liste d’attesa interminabili. Il presidio ospedaliero “San Camillo De Lellis” è il simbolo evidente di un sistema sanitario che, nel Sud e in particolare a Manfredonia, mostra le sue crepe più gravi. A denunciarlo è il movimento civico “CON Manfredonia”, che lancia un appello forte alle istituzioni: “È il momento dei fatti. La misura è colma”.

L’episodio che ha fatto traboccare il vaso risale a pochi giorni fa: cittadini in cerca di assistenza al Pronto Soccorso si sono trovati di fronte a una struttura priva di aria condizionata, ventilatori portati da casa dagli operatori sanitari e decine di pazienti stremati, costretti a cercare refrigerio con bottiglie d’acqua e ventagli di fortuna. Nessun ecografo disponibile, strumenti diagnostici assenti o superati.

Eppure, nonostante condizioni al limite, medici e infermieri continuano a garantire umanità e professionalità. Ma non si può più chiedere l’impossibile a chi lavora in condizioni impossibili.

Liste d’attesa infinite e reparti fantasma

Il quadro tracciato dal movimento è impietoso:

Interventi chirurgici sospesi per l’assenza di climatizzazione nelle sale operatorie;

per l’assenza di climatizzazione nelle sale operatorie; Prenotazioni risalenti addirittura al 2018 per esami come l’Holter;

per esami come l’Holter; Radiologia ferma per apparecchiature inadeguate;

per apparecchiature inadeguate; Ortopedia e medicina interna ridotte all’osso, con l’assenza prolungata di figure chiave come il primario.

“Ogni estate – si legge nella nota – la popolazione raddoppia. Eppure, invece di potenziare i servizi, l’ospedale viene progressivamente svuotato. È inaccettabile”. Il risultato è il sovraccarico degli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo, con gravi ripercussioni sui tempi, sulla sicurezza e sull’efficacia delle cure.

“CON Manfredonia” chiede un cambio di passo immediato da parte della Regione Puglia, del presidente Michele Emiliano e della ASL di competenza. Serve un confronto istituzionale urgente, alla presenza della cittadinanza. “Non ci bastano più promesse o annunci. Manfredonia non è una città di serie B. La nostra comunità ha diritto a un ospedale vero, funzionante, sicuro. Ha diritto alla cura, alla dignità, alla salute. E noi saremo in prima linea, ovunque necessario, per pretenderli”.