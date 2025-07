Manfredonia (Foggia) – Un grido d’allarme risuona tra i banchi del Consiglio Comunale di Manfredonia, lanciato dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Totaro. La denuncia è chiara e senza mezzi termini: in dodici mesi sarebbero stati abbattuti oltre 100 alberi, senza che ne sia stato piantato neanche uno, eccezion fatta per iniziative private dal futuro incerto.

Una situazione che, secondo il M5S, cozza apertamente con il concetto di “transizione verde” tanto sbandierato.

Un Piano del Verde Inesistente?

La questione è emersa durante l’ultima seduta del consiglio comunale, dove il M5S ha presentato un’interrogazione per evidenziare un presunto “immobilismo pluriennale” sul fronte delle nuove piantumazioni. “A parole si parla di città verde. Nei fatti, in pochi mesi, sono stati tagliati oltre 100 alberi e altre centinaia negli anni passati,” ha dichiarato il consigliere Totaro, aggiungendo in modo perentorio: “Quanti alberi adulti sono stati piantati? Zero.”

La mancanza di verde ha, secondo il M5S, conseguenze dirette sulla qualità della vita urbana. “Intere aree urbane sono rimaste prive di ombra, sempre più invivibili e soffocate dal caldo. E non è solo una questione ambientale: è una questione di vivibilità e degrado urbano. Dove non c’è verde, c’è cemento, calore, abbandono,” ha sottolineato Totaro.

Promesse Inadempiute e Fondi Inutilizzati

Il consigliere pentastellato ha poi puntato il dito contro le promesse elettorali disattese. “Non basta sbandierare il Green Deal europeo nei programmi elettorali. Piantare 300 alberi l’anno era un impegno preciso della maggioranza, mentre oggi siamo a meno 400.”

La denuncia si estende anche alla gestione delle risorse. La Regione Puglia, grazie all’azione politica del M5S, ha stanziato fondi specifici, come il progetto “Alberi per il Futuro”, che prevede 10.000 euro immediatamente disponibili per le piantumazioni nel 2025. A ciò si aggiungono “tanti altri bandi aperti o lo erano”.

“Dunque, non è certo per mancanza di risorse che non sono stati piantati alberi. È per mancanza di progettualità politica che spero risorga entro la data di scadenza del bando,” ha affermato Totaro, smontando l’alibi della sicurezza. “L’alibi della sicurezza non può reggere a lungo. Tagliare un albero malato è giusto, non ripiantare è irresponsabile.”

Richiesta di un Piano Urgente di Rimboschimento Urbano

Il Movimento 5 Stelle chiede ora a gran voce un piano urgente di riforestazione urbana, che sia caratterizzato da “programmazione chiara, trasparente e partecipata”. La proposta include la necessità di “scegliere le specie adatte, prevenire problemi futuri e non nascondersi dietro motivazioni fragili.”

La chiusura è un monito forte: “Il clima sta cambiando. Ma qui si continua a tagliare, ignorare, rinviare. È ora di finirla. Piantare alberi non è un favore: è un dovere.”

Resta da vedere quale sarà la risposta dell’amministrazione comunale di Manfredonia di fronte a queste accuse e se verranno intraprese azioni concrete per invertire la rotta sul fronte del patrimonio arboreo cittadino.