Morta dopo giorni di agonia: addio alla giovane mamma pugliese coinvolta in un incidente stradale

LECCE – Lutto e profondo cordoglio avvolgono due comunità salentine, Salve e Presicce-Acquarica, per la scomparsa di Manuela Cassano, la 29enne madre di tre figli, deceduta oggi dopo giorni di agonia.

La giovane donna era rimasta gravemente ferita in un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 30 giugno sulla provinciale che collega Pescoluse e Torre Pali.

Manuela, alla guida della sua Ford C-Max con a bordo i suoi bambini, era stata coinvolta in un violento scontro frontale con un Fiat Doblò su cui viaggiava una famiglia di turisti piacentini.

L’impatto, di inaudita violenza, aveva causato il ribaltamento e l’incendio del Doblò.

Fortunatamente, i tre figli di Manuela sono usciti illesi, mentre la famiglia piacentina ha riportato ferite di diversa entità, con il padre ricoverato in terapia intensiva e la madre in osservazione.

Le condizioni di Manuela Cassano erano apparse subito disperate.

Trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico prima del trasferimento in rianimazione.

Nonostante gli sforzi dei medici, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al tragico epilogo di questa sera.

Accanto al suo capezzale, fino all’ultimo istante, il marito Arturo Grassi, al quale è spettato il compito straziante di comunicare la notizia ai figli Joël, Elodie e Gianluigi.

In un gesto di straordinaria generosità, la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi della donna.

Le comunità di Salve, dove Manuela risiedeva, e Presicce-Acquarica, suo paese d’origine, si stringono nel dolore.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio e le attestazioni di affetto che stanno giungendo ai familiari.

Tutti ricordano Manuela per il suo grande attaccamento alla vita, il suo amore smisurato per il marito e per i figli e la solarità che ne contraddistingueva il carattere. Un’esistenza spezzata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in quanti l’hanno conosciuta e amata.

