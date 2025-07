Omicidio Palmina, la 14enne barese bruciata viva: l’inchiesta si chiude senza nessun colpevole

Bari – Dopo oltre quarant’anni dalla sua tragica morte, il caso di Palmina Martinelli, la quattordicenne di Fasano morta nel novembre 1981 al Policlinico di Bari per le ustioni riportate nella doccia della sua casa, si arricchisce di un nuovo, sconvolgente tassello.

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Bari, Giuseppe Battista, ha accolto la richiesta di archiviazione dell’inchiesta a carico del cognato C.C., ribadendo però una verità agghiacciante: Palmina fu vittima di un omicidio volontario.

La motivazione del GIP è chiara: la giovane fu uccisa “perché non voleva prostituirsi”.

Un contesto, quello della prostituzione minorile, che la sorella di Palmina, Giacomina Martinelli, aveva sempre denunciato, lottando per anni affinché la verità venisse a galla.

La Consulenza che Smaschera l’Omicidio

Il decreto di archiviazione del GIP Battista, pur non disponendo ulteriori indagini per individuare il presunto colpevole, rappresenta una pietra miliare nel riconoscimento della natura violenta della morte di Palmina.

Il giudice si è convinto che non si trattò di suicidio grazie a una consulenza tecnica cruciale, quella dei professori Vittorio Delfino Pesce e Tommaso Fiore, nominati da Giacomina Martinelli.

I periti hanno dimostrato che prima della fiammata, la ragazza si era protetta il volto con entrambe le mani.

La corrispondenza delle ustioni sul viso e sulle mani indica chiaramente che “l’incendio fu quindi provocato da altri”, come scrive il GIP, spazzando via definitivamente l’ipotesi del gesto volontario.

Un Errore Giudiziario e l’Omertà Familiare

Il GIP Battista non esita a definire “erronea” la precedente conclusione della Corte di Cassazione, che aveva avallato la tesi del suicidio, portando all’assoluzione di quattro imputati, due dei quali indicati dalla stessa Palmina in punto di morte a uno dei medici del Policlinico.

“Oggi si può serenamente affermare che detta conclusione era erronea, e vien da chiedersi perché considerazioni logiche e ragionevoli quali quelle dei consulenti di Martinelli Giacomina non fossero emerse illo tempore”, si legge nel decreto.

Il contesto familiare è un elemento chiave nelle conclusioni del giudice.

“La morte di Palmina, avvenuta con modalità atroci, in tutta verosimiglianza trova la sua scaturigine all’interno della cerchia familiare, una parte della quale ancor oggi reticente ed ostile alle indagini”, scrive il GIP.

Viene inoltre sottolineata l'”incompletezza degli accertamenti svolti subito dopo i fatti”, che “scontarono un’insanabile contraddizione” tra le indicazioni della vittima e le successive assoluzioni.

Nonostante l’amarezza di non poter riaprire il caso nei confronti di soggetti già assolti o deceduti – tra cui chi fu coinvolto nella stesura di un falso biglietto d’addio di Palmina – la pronuncia del GIP di Bari rappresenta un riconoscimento fondamentale per la memoria di Palmina Martinelli e per la lunga battaglia della sorella Giacomina, che per oltre quarant’anni ha cercato giustizia per la sua tragica fine. La verità, anche se tardiva, è finalmente venuta a galla.

Lo riporta quotidianodipuglia.it