San Giovanni Rotondo, 8 luglio 2025

Una rapina si è consumata verso le ore 20 al Centro Commerciale “I Mandorli” di San Giovanni Rotondo in via Turbacci. Ad agire all’interno del negozio “Follie d’Oro” presente all’interno del centro commerciale, tre uomini incappucciati arrivati al centro con una fiat di colore nero. Non Chiaro se vi siano stati violenze contro i presenti nei locali e non ancora quantificato il bottino della rapina. Sono in corso Indagini dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo ed è probabile che abbiano già acquisto i filmati della video sorveglianza del centro commerciale.