MANFREDONIA – Una semplice battuta di un turista ha scatenato una vera e propria valanga di reazioni. “Ma a Manfredonia è successo qualcosa? È morto qualcuno?”, ha chiesto con tono ironico un visitatore a un commerciante locale. La risposta dell’imprenditore, “Sì, sta morendo la città”, ha colpito nel segno, aprendo un acceso dibattito social sullo stato attuale del comune sipontino.

Manfredonia è viva o sta morendo?

C’è chi conferma il malessere: lamentele sulla sporcizia, la scarsa manutenzione del verde, la totale assenza di una strategia turistica, strutture ricettive poco curate o assenti e una generale inciviltà. “Sta morendo? È già morta da un pezzo”, scrive qualcuno, rimpiangendo la Manfredonia degli anni ’70-’90, piena di eventi, locali e personaggi dello spettacolo.

Turismo allo sbando?

Molti utenti denunciano la mancanza di una vera “cultura turistica”. “I turisti vengono solo perché hanno parenti qui”, lamenta un commentatore, mentre un altro denuncia che “a chi osa fare qualcosa vengono messi i bastoni tra le ruote”. L’impressione generale è quella di una città dalle grandi potenzialità mai davvero sfruttate, soffocata da burocrazia, disorganizzazione e individualismo.

Un problema anche di mentalità

Non mancano però voci fuori dal coro. Alcuni sottolineano che la città non è affatto morta, solo diversa, e che bisognerebbe smettere di parlarne sempre negativamente. “Bisogna imparare ad apprezzarla e valorizzarla”, afferma qualcuno. Altri evidenziano che molte critiche arrivano da chi non fa nulla per migliorare la situazione, lasciando tutto sulle spalle di pochi.

Colpe condivise

Le accuse si dividono tra cittadini e amministrazione. Da una parte si punta il dito contro la politica locale, incapace di offrire una visione chiara per il futuro. Dall’altra si fa autocritica: “Siamo noi manfredoniani i primi a non rispettare e curare la nostra città”, scrive un lettore. “Peccato”, commenta una turista, “Manfredonia potrebbe offrire tanto, ma manca tutto”. Una città bellissima, con un enorme potenziale, che però sembra faticare a trovare una direzione. È davvero troppo tardi o si può ancora invertire la rotta?.