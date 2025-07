Temporali tropicali e calo delle temperature, ma quanto durerà?

FOGGIA – Dopo un’intensa ondata di caldo africano, l’Italia sta vivendo un brusco cambiamento meteorologico con l’arrivo di temporali di matrice tropicale.

Nelle ultime 48 ore, si sono registrati oltre 100.000 fulmini e un netto calo delle temperature su quasi tutto il territorio nazionale.

Un fenomeno, spiegano gli esperti, direttamente collegato agli effetti del riscaldamento globale, che porta con sé non solo temperature elevate, ma anche nubifragi violenti, grandine e fortissime raffiche di vento.

La Spiegazione del Meteorologo: Il Legame tra Riscaldamento Globale e Fenomeni Estremi

Lorenzo Tedici, meteorologo de www.iLMeteo.it, sottolinea come spesso si tenda a sottovalutare la gravità del riscaldamento globale, concentrandosi solo sull’aumento delle temperature medie. “Molti si fermano a considerare il Riscaldamento Globale come un valore singolo del termometro: le temperature stanno salendo di 1,5°C negli ultimi 150 anni, localmente l’aumento è molto più intenso, anche fino a +3/+4°C negli hotspot climatici”, spiega Tedici, aggiungendo che negli ultimi mesi la temperatura del Mar Mediterraneo ha registrato un aumento fino a +7°C rispetto al passato.

Tuttavia, è di fronte a eventi come i “100.000 fulmini in 48 ore, grandinate diffuse, mostri temporaleschi con downburst ad oltre 130 km/h” che la percezione cambia.

“L’aumento della temperatura del nostro Pianeta causa anche i temporali mostruosi che negli ultimi giorni hanno colpito l’Italia”, afferma Tedici, ribadendo che il riscaldamento globale significa “temporali tropicali violentissimi anche in Italia: sulle nostre case, sui nostri tetti, sulle nostre auto, sui nostri corpi e sul nostro ambiente”. Il problema è che un territorio non abituato a questi fenomeni risulta “non sostenibile” a tali cambiamenti. Nonostante gli avvertimenti di meteorologi e climatologi negli ultimi 20 anni, che prevedevano più caldo, più fulmini, più grandine, più vento e più alluvioni, la società non sembra essere pronta ad affrontare queste nuove sfide climatiche.

Le Previsioni Dettagliate Fino a Giovedì 10 Luglio

Nelle prossime ore, l’Italia vedrà gli ultimi temporali, dopodiché il sole tornerà protagonista con temperature più gradevoli e piacevoli. Ma, avverte Tedici, non dovremo dimenticare la lezione di queste settimane: dopo il caldo africano e i 40°C, il sistema climatico reagisce con nubifragi sempre più intensi, alimentati dal calore estremo tipico dei tropici. È prevedibile che, dopo un nuovo periodo di sole africano, i temporali violenti di tipo tropicale torneranno a manifestarsi.

Ecco le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni:

Martedì 8 luglio:

Nord: Ultimi temporali al Nord Est.

Centro: Soleggiato, caldo ma con alcuni temporali sulla fascia adriatica.

Sud: Sole e temperature meno calde.

Mercoledì 9 luglio:

Nord: Sole e caldo piacevole.

Centro: Soleggiato con caldo gradevole.

Sud: Sole e caldo accettabile.

Giovedì 10 luglio:

Nord: Sole, cielo terso e caldo piacevole.

Centro: Soleggiato con caldo gradevole.

Sud: Cielo poco nuvoloso e caldo accettabile.

Tendenza a Lungo Termine e Proposte per il Futuro

La tendenza generale indica il ritorno dell’anticiclone, con temperature che si riavvicineranno a quelle della “vecchia Estate italiana”, quindi più piacevoli e meno estreme.

Tuttavia, il meteorologo lancia un monito: non dobbiamo aspettare nuovi danni e distruzioni per affrontare il problema.

Una delle prime soluzioni proposte è la Riforestazione Urbana, per restituire aree verdi alle città e limitare che il calore antropico fornisca energia a grandinate e Supercelle temporalesche.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos.