Tragedia a Torino: un operaio salentino muore in un incidente in moto

TORINO – Un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Torino ha spezzato la vita di Stefano Portaccio, 44 anni, originario di Taviano, in provincia di Lecce.

L’uomo, operaio edile, è deceduto dopo alcune ore di ricovero in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

Il sinistro è avvenuto nel quartiere Mirafiori Sud di Torino, all’incrocio tra strada delle Cacce e via Giovanni Bovetti.

Stefano Portaccio era in sella alla sua Kawasaki quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo o è stato coinvolto in un impatto.

La dinamica esatta dell’incidente, inclusa la presenza di altri veicoli, è al vaglio della polizia locale del capoluogo piemontese.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato il 44enne d’urgenza al pronto soccorso del CTO di Torino.

Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo, le lesioni erano troppo gravi e l’uomo è spirato dopo poche ore.

Stefano Portaccio, che attualmente risiedeva in Liguria, aveva vissuto anche a Giaveno, in provincia di Torino. Lascia due figli.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha profondamente scosso la comunità di Taviano, suo paese d’origine, dove era molto conosciuto e stimato.

Lo riporta quotidianodipuglia.it