Valle di Carbonara, incendio del 6 luglio: "Mancano idranti, rischi gravissimi per il territorio"

Monte Sant’Angelo – Un principio d’incendio divampato domenica 6 luglio in località Contrada Carbonara ha riacceso l’allarme sulla totale assenza di infrastrutture antincendio nel territorio rurale di Monte Sant’Angelo. Grazie alla segnalazione tempestiva di cittadini e imprese, e al pronto intervento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, si è evitato il peggio.

Ma a preoccupare è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, costretti a perdere oltre un’ora per reperire acqua, a causa della mancanza di bocchette UNI 70 nella zona. L’assenza di punti di approvvigionamento UNI 70 nella zona ha causato confusione tra gli operatori su dove reperire l’acqua, evidenziando un grave vuoto di coordinamento e pianificazione.

Il Comitato spontaneo di cittadini e imprese della Valle di Carbonara ha inviato una PEC di diffida a Comune, Consorzio di Bonifica, Invitalia, Prefettura, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale. Nella PEC si denuncia il mancato coordinamento tra enti, l’assenza di punti idrici operativi, e soprattutto il blocco dell’acquedotto rurale finanziato con fondi pubblici già nel 2019, ma mai realizzato.

“In questa zona operano aziende agricole, zootecniche e di trasformazione – spiega il Comitato – e in caso di incendio vero e proprio, i danni sarebbero incalcolabili. Dopo cinque anni di promesse e zero risultati, non tolleriamo più silenzi o scaricabarile.”

Il Comitato chiede: una mappa pubblica dei punti di approvvigionamento idrico disponibili per le emergenze; l’avvio immediato dei lavori per l’acquedotto rurale;

la verifica urgente dei piani di protezione civile. Il rischio è concreto, e se dovessero verificarsi danni futuri, il Comitato fa sapere che riterrà pubblicamente responsabili le istituzioni coinvolte.

Comitato spontaneo di cittadini e imprese della Valle di Carbonara