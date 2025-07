Vasto incendio in corso tra San Giovanni Rotondo - Monte Sant'Angelo

FOGGIA – Un nuovo, preoccupante incendio è divampato nella zona di Campolato, alle porte di Manfredonia. Le fiamme, alimentate probabilmente anche dalle condizioni meteorologiche, si stanno rapidamente estendendo, rendendo indispensabile un massiccio intervento dei mezzi di soccorso.

Sul posto sono già operative le squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, affiancate dai volontari della Protezione Civile.

I soccorritori stanno mettendo in atto manovre complesse e intense per cercare di contenere il fronte del fuoco e, soprattutto, per proteggere le abitazioni e le infrastrutture presenti nelle vicinanze, attualmente a rischio.

Contemporaneamente, sono in corso valutazioni sull’opportunità di richiedere l’intervento dei canadair, i mezzi aerei specializzati nello spegnimento di incendi boschivi, il cui supporto potrebbe risultare decisivo data la rapidità di propagazione delle fiamme.

Le operazioni di spegnimento proseguiranno senza sosta fino al completo contenimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’intera area.

Circolazione Interrotta sulla SP 43 per Monte Sant’Angelo

Per garantire la sicurezza e facilitare l’accesso ai mezzi di soccorso, le autorità hanno disposto l’interruzione della circolazione veicolare sulla SP 43, la strada che collega Manfredonia a Monte Sant’Angelo.

Il tratto interessato è temporaneamente interdetto in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto, per gestire il traffico e fornire indicazioni, sono presenti agenti della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo e di Monte Sant’Angelo.

La popolazione è invitata a non avvicinarsi all’area interessata dall’incendio, a facilitare l’accesso ai mezzi di soccorso e a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine.

Si chiede la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini per evitare ulteriori disagi e garantire la piena efficacia delle operazioni in corso.

La situazione viene monitorata passo dopo passo dal Vice Sindaco Michele Longo. Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi nelle prossime ore non appena ci saranno novità significative sul fronte dell’incendio.