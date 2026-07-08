A Martina Franca torna “Sindaci, ai fornelli!”, tra gli chef anche Decaro

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro sarà tra i protagonisti dell’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la sfida culinaria che vedrà amministratori locali trasformarsi in cuochi per una sera. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio in piazza XX Settembre a Martina Franca.

Alla gara parteciperanno diversi rappresentanti delle istituzioni pugliesi, tra cui il sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il primo cittadino di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna.

L’iniziativa, ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzata dall’agenzia RP Consulting di Bari, punta a raccontare il territorio attraverso i sapori, le eccellenze gastronomiche e il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali.

I dieci sindaci in gara saranno divisi in squadre miste e avranno a disposizione trenta minuti per preparare un piatto originale utilizzando esclusivamente gli ingredienti forniti dall’organizzazione.

A guidarli ci saranno chef tutor di grande esperienza, chiamati ad accompagnare i concorrenti nella preparazione delle ricette con suggerimenti tecnici e consigli pratici. Tra i protagonisti figurano chef stellati e professionisti della cucina pugliese come Domingo Schingaro del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, Andrea Catalano, Isabella Potì e Floriano Pellegrino di Bros, oltre ad Antonella Ricci e Vinod Sokar.

Non mancheranno momenti di spettacolo grazie alla presenza di Alessio Giannone, conosciuto come Pinuccio, che vestirà i panni del “guastatore” ufficiale della competizione con le sue incursioni comiche.

“Questa manifestazione rappresenta anche un’ottima opportunità per valorizzare le prelibatezze del nostro territorio pugliese, per sottolineare l’importanza del gioco di squadra e soprattutto per consolidare il legame fra cittadini e istituzioni”, ha dichiarato il sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano.

L’evento si svolgerà con il patrocinio della Città di Martina Franca, di Mordi la Puglia e dell’Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia Storica.

Lo riporta ansa.it.