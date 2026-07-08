Acque del Gargano promosse: mare e laghi di Foggia superano i test di Legambiente

Le acque della provincia di Foggia si confermano tra le migliori della Puglia. È il dato che emerge dal monitoraggio 2026 di Goletta Verde e Goletta dei Laghi di Legambiente, presentato a Brindisi, che fotografa uno stato di salute complessivamente positivo del mare pugliese e assegna proprio al territorio foggiano uno dei risultati più incoraggianti dell’intera regione.

Su 29 punti campionati lungo le coste pugliesi, ben 27 sono risultati entro i limiti di legge, pari al 93% del totale. Soltanto due campioni hanno evidenziato criticità microbiologiche: uno sul litorale di Apani, nel Brindisino, e uno a Barletta. La provincia di Foggia, invece, registra un vero e proprio percorso netto.

Tre punti su tre promossi lungo la costa foggiana

I tecnici e i volontari di Legambiente hanno effettuato i prelievi in tre località simbolo del Gargano: la spiaggia libera di Calenella a Peschici, la spiaggia Casette dei Pescatori a Mattinata e il tratto di mare in prossimità della foce del canale Schiapparo, a San Nicandro Garganico.

Tutti e tre i campioni sono risultati entro i limiti previsti dalla normativa, confermando una buona qualità delle acque anche nelle aree generalmente considerate più sensibili, come quelle vicine alle foci dei canali.

Varano e Lesina migliorano ancora

Le notizie migliori arrivano però dai due grandi laghi costieri del Gargano.

Il monitoraggio di Goletta dei Laghi evidenzia infatti un quadro in netto miglioramento per Varano e Lesina, entrambi completamente entro i limiti di legge nei tre punti analizzati.

Nel lago di Varano risultano conformi sia il punto alla Foce del Varano sia quello dell’ex idroscalo militare Ivo Monti, nel territorio di Cagnano Varano. Un risultato significativo perché proprio la Foce del Varano, nel 2025, aveva registrato un superamento dei limiti microbiologici.

Anche il lago di Lesina mostra un deciso passo avanti: il punto monitorato torna conforme dopo che lo scorso anno era stato classificato come inquinato.

Legambiente: “Risultati incoraggianti, ma serve vigilanza”

Per Legambiente i dati rappresentano un segnale positivo, ma non autorizzano ad abbassare la guardia.

“La qualità delle acque marine e lacustri in Puglia è incoraggiante – ha dichiarato la presidente di Legambiente Puglia Daniela Salzedo – ma le foci dei fiumi restano aree particolarmente delicate perché possono essere interessate da scarichi abusivi e problemi di depurazione. Occorre continuare a investire nei controlli e nella tutela del territorio”.

Per quanto riguarda il Foggiano, l’associazione ambientalista sottolinea inoltre l’importanza di proseguire nel monitoraggio dei laghi di Varano e Lesina, ecosistemi di straordinario valore naturalistico che richiedono una gestione costante per preservarne gli equilibri ambientali.

La situazione in Puglia

Nel complesso il bilancio regionale resta ampiamente positivo. Il 93% dei campioni è risultato conforme ai limiti di legge, mentre soltanto due punti hanno evidenziato criticità microbiologiche: il canale di Posticeddu sul litorale di Apani, in provincia di Brindisi, e un tratto di mare sul litorale di ponente di Barletta. Tutte le altre aree monitorate hanno ottenuto esiti favorevoli.

Per la provincia di Foggia, dunque, il monitoraggio 2026 restituisce un’immagine particolarmente rassicurante: sia il mare del Gargano sia i laghi di Varano e Lesina confermano uno stato di salute positivo, consolidando il ruolo del territorio tra le realtà pugliesi con le migliori performance ambientali.

A cura di Giuseppe de Filippo.