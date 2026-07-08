Alluvione a Foggia, richieste di contributo per i danni: domande entro il 24 luglio

Il Comune di Foggia ha avviato la ricognizione dei danni provocati dagli eventi meteorologici eccezionali iniziati il 28 marzo 2026, che hanno interessato la Puglia e le regioni di Abruzzo, Basilicata e Molise.

La procedura nasce dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia n. 1189 del 4 maggio 2026 e riguarda i Comuni, tra cui Foggia, che hanno già provveduto a trasmettere alla Regione la documentazione relativa alla rilevazione dei danni subiti.

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa abbia riportato danni tali da comprometterne l’integrità funzionale. Per questi casi è previsto un sostegno economico immediato fino a un massimo di 5.000 euro.

Anche le attività economiche e produttive danneggiate possono accedere a un contributo per la ripartenza, fino a 20.000 euro, presentando una relazione tecnica che descriva gli interventi e le spese necessarie. Restano escluse dalla misura le attività agricole.

I contributi saranno riconosciuti esclusivamente per danni non coperti da assicurazione e potranno rappresentare un’anticipazione rispetto ad eventuali ulteriori interventi di sostegno che dovessero essere adottati in futuro.

Per inoltrare la richiesta è necessario utilizzare esclusivamente la modulistica prevista dall’ordinanza: il Modulo B1 per i cittadini privati e il Modulo C1 per i titolari o rappresentanti legali delle attività economiche e produttive.

La documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protezione.civile@cert.comune.foggia.it oppure consegnata al protocollo di Palazzo di Città entro le ore 12 di venerdì 24 luglio 2026.

L’amministrazione comunale precisa che l’erogazione effettiva dei contributi sarà subordinata allo stanziamento delle risorse da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Tuttavia, la presentazione delle domande resta un passaggio obbligatorio per poter accedere anche a eventuali future misure di sostegno.

Per questo motivo, tutti i cittadini e le attività che hanno subito danni sono invitati a presentare la richiesta entro la scadenza stabilita, anche qualora non sia ancora definita l’entità complessiva delle risorse disponibili.

Lo riporta foggiatoday.it.