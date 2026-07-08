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FOGGIA CALCIO Autieri e Pavone, il Foggia riparte dall’esperienza: i primi incontri in attesa del via ufficiale

Nelle immagini scattate da Enzo Maizzi, all'esterno dello Zaccheria, compaiono il nuovo allenatore Gaetano Auteri e Peppino Pavone

Autieri e Pavone, il Foggia riparte dall'esperienza: i primi incontri in attesa del via ufficiale

Autieri e Pavone, il Foggia riparte dall'esperienza: i primi incontri in attesa del via ufficiale - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Il nuovo Foggia prende forma nel segno dell’esperienza. Nelle immagini scattate da Enzo Maizzi, all’esterno dello Zaccheria, compaiono il nuovo allenatore Gaetano Auteri e Peppino Pavone, impegnati nei primi incontri e nei confronti in vista dell’avvio della stagione.

Due volti che non hanno bisogno di presentazioni in casa rossonera. Auteri torna sulla panchina del Foggia con l’obiettivo di rilanciare una piazza che conosce bene, mentre Pavone, autentico uomo di calcio, rappresenta una garanzia sul fronte della costruzione della squadra e della programmazione tecnica.

Le fotografie raccontano un clima di lavoro e di attesa, con i primi contatti all’esterno della sede del club. La macchina organizzativa è già in movimento, mentre tifosi e ambiente guardano con fiducia al nuovo corso.

Intanto il club ha ottenuto il via libera della Co.Vi.So.C. e la Licenza Nazionale, formalizzando la propria partecipazione al prossimo campionato di Serie C 2025/2026.

A cura di Michele Solatia.

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