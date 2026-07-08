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Home // BAT // Barletta, commemorazione per il 26° anniversario della scomparsa di Tommaso Capossele

BARLETTA CAPOSELLE Barletta, commemorazione per il 26° anniversario della scomparsa di Tommaso Capossele

L’iniziativa è promossa dalla Questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani e vedrà la partecipazione delle autorità civili e istituzionali

Barletta, commemorazione per il 26° anniversario della scomparsa di Tommaso Capossele

Tommaso Capossele - Fonte Immagine: questure.poliziadistato.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
BAT // Cronaca //

Si terrà giovedì 9 luglio 2026, alle ore 9, presso il Cimitero di Barletta, la cerimonia commemorativa dedicata a Tommaso Capossele, agente scelto della Polizia di Stato, nel 26° anniversario della sua scomparsa.

L’iniziativa è promossa dalla Questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani e vedrà la partecipazione delle autorità civili e istituzionali.

La cerimonia rappresenterà un momento di raccoglimento e di memoria, ma anche un’occasione per riaffermare i valori di servizio, dovere e vicinanza ai cittadini che caratterizzano quotidianamente l’attività della Polizia di Stato.

Il Questore della BAT, Alfredo Fabbrocini, ha invitato le istituzioni e la cittadinanza a prendere parte all’appuntamento in ricordo dell’agente scelto Tommaso Capossele.

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