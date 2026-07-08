Barletta, sei misure cautelari per furti in abitazione e spaccio di droga

Sei persone di età compresa tra 26 e 39 anni sono state raggiunte da misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato a Barletta, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani, riguarda soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di furto in abitazione, tentato furto in abitazione e diverse condotte legate alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Per quattro degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per altri due è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività investigativa ha preso avvio dopo un episodio di furto in casa e un contestuale tentativo di effrazione avvenuti nel territorio di Barletta. Quello che inizialmente sembrava un episodio isolato ha portato gli investigatori ad approfondire una serie di elementi che avrebbero delineato un quadro più ampio.

Un ruolo importante nelle indagini sarebbe stato svolto dal ritrovamento di un telefono cellulare nei pressi di una delle abitazioni coinvolte nei fatti. Gli accertamenti tecnici sul dispositivo avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire contatti, spostamenti e collegamenti tra le persone coinvolte, facendo emergere, secondo l’ipotesi accusatoria, una presunta attività di spaccio di cocaina sul territorio barlettano.

Nel corso delle verifiche sarebbero stati documentati numerosi episodi di cessione di droga, con modalità ritenute rapide e organizzate, attraverso appuntamenti e consegne effettuate in diverse zone della città.

L’ordinanza cautelare ha preso in considerazione la presunta continuità delle condotte contestate, il numero degli episodi ricostruiti e il ruolo attribuito a ciascun indagato nell’ambito delle attività oggetto dell’inchiesta.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto della Polizia di Stato nei confronti dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni che incidono sulla sicurezza percepita dai cittadini e sulla vivibilità del territorio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: per tutte le persone coinvolte resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.