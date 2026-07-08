Casa Sollievo, Longo: "Facciamo fronte comune, l'opera di San Pio non è una clinica privata"

La crisi finanziaria che coinvolge Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo richiede un intervento condiviso da parte di Vaticano, Governo italiano e Regione Puglia. A sostenerlo è Mimmo Longo, che evidenzia come la struttura fondata da San Pio rappresenti un punto di riferimento sanitario ben oltre i confini regionali.

“Non stiamo parlando di una clinica privata qualunque o di un centro estetico di bellezza, qui parliamo di Casa Sollievo della Sofferenza, l’opera straordinaria di San Pio che da decenni si fa carico della salute delle persone, sopperendo con i suoi numeri da capogiro alle storiche carenze della sanità pubblica”, afferma Longo.

Secondo il suo punto di vista, l’ospedale non può essere considerato alla stregua di una struttura privata tradizionale, perché svolge nei fatti una funzione pubblica essenziale per migliaia di cittadini del Centro-Sud. “È un pilastro pubblico nei fatti e va aiutato per forza, senza se e senza ma”, sottolinea.

La situazione economica resta complessa, ma per Longo la rassegnazione non può essere una strada percorribile: “Le soluzioni ci sono e ogni attore istituzionale può e deve fare la sua parte da subito”.

Un ruolo centrale viene attribuito al Vaticano, proprietario della struttura, che ha già avviato un percorso di verifica attraverso una commissione straordinaria incaricata di analizzare la situazione finanziaria, superare i vecchi assetti organizzativi e quantificare il debito. Secondo Longo, la Santa Sede dovrebbe valutare un investimento straordinario per garantire liquidità e continuità all’ospedale, valorizzando allo stesso tempo le professionalità interne e intervenendo sulla riduzione degli sprechi.

Anche il Governo nazionale, secondo l’analisi proposta, dovrebbe intervenire senza attendere ulteriori richieste, seguendo l’esempio del passato. Il riferimento è al governo Berlusconi nel 2004, quando furono destinati venti milioni di euro all’anno per tre anni attraverso la legge finanziaria. Una misura simile, secondo Longo, potrebbe essere riproposta attraverso un contributo straordinario collegato alla ricerca scientifica e alle alte tecnologie previste dal PNRR.

Nel mirino anche la Regione Puglia, chiamata a rivedere il sistema dei rimborsi sanitari. “La Regione deve scendere in campo subito modificando i tetti di spesa e aggiornando le tariffe, pagando senza più scuse i crediti legati alle funzioni non tariffate”, sostiene Longo, riferendosi in particolare ai costi sostenuti per il Pronto Soccorso e per la mobilità sanitaria da fuori regione.

Per il rappresentante, il rilancio della struttura deve però passare anche da una gestione interna più rigorosa e trasparente, capace di garantire equilibrio economico nel lungo periodo. San Giovanni Rotondo e l’intera Capitanata non possono permettersi il declino di Casa Sollievo della Sofferenza, conclude Longo, chiedendo che ogni soggetto coinvolto si assuma le proprie responsabilità.