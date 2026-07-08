Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

"HO VOGLIA" // “Non ho voglia, sono stanco”. Donna vuole rapporto, marito si rifiuta. Lei chiama Polizia
8 Luglio 2026 - ore  11:48

CALEMBOUR

DE LAURENTIS // Inchiesta De Laurentiis, la Procura Figc acquisisce gli atti dalla Procura di Bari
8 Luglio 2026 - ore  12:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Caso Adinolfi, Miriam Ventura: “Serena e fiduciosa nella giustizia, continuerò a lavorare”

MIRIAM VENTURA Caso Adinolfi, Miriam Ventura: “Serena e fiduciosa nella giustizia, continuerò a lavorare”

Ventura interviene ribadendo la propria fiducia nella magistratura e la volontà di proseguire il proprio percorso politico e sociale sul territorio

Caso Adinolfi, Miriam Ventura: "Serena e fiduciosa nella giustizia, continuerò a lavorare"

Miriam Ventura

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Foggia, 8 luglio 2026 – Dopo le recenti notizie di cronaca che hanno coinvolto il presidente nazionale del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, la coordinatrice del movimento in Capitanata, Miriam Ventura, interviene ribadendo la propria fiducia nella magistratura e la volontà di proseguire il proprio percorso politico e sociale sul territorio.

“Affronto questo momento con serenità e con piena fiducia nell’operato della magistratura, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dall’ordinamento”, afferma Ventura, sottolineando la propria adesione ai valori del Popolo della Famiglia, legati “alla legalità, all’impegno civico e all’attenzione verso la collettività”.

La coordinatrice provinciale evidenzia inoltre che il suo impegno nella provincia di Foggia non subirà rallentamenti, ma sarà portato avanti con maggiore determinazione, soprattutto nei settori del sociale, del volontariato e dell’associazionismo.

“Desidero ribadire che il mio impegno personale sul territorio della Capitanata non solo proseguirà, ma sarà ancora più intenso e determinato”, dichiara Ventura, ricordando il lavoro svolto negli anni a fianco di associazioni, enti e realtà impegnate nella tutela delle persone più fragili.

Secondo la coordinatrice, la collaborazione costruita nel tempo con la rete del terzo settore continuerà a rappresentare un punto di riferimento per affrontare le esigenze della comunità e sostenere chi vive situazioni di difficoltà.

“Il mio impegno continuerà a essere improntato alla responsabilità, alla trasparenza e al servizio della comunità, nella convinzione che la vicinanza alle persone, l’ascolto e la solidarietà rappresentino valori che vanno oltre qualsiasi vicenda personale o giudiziaria”, conclude Miriam Ventura.

La rappresentante del Popolo della Famiglia Capitanata ribadisce quindi la volontà di continuare a lavorare per il territorio, ponendo al centro la tutela delle fasce più vulnerabili e il sostegno alle persone in difficoltà.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO