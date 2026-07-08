Caso Adinolfi, Miriam Ventura: "Serena e fiduciosa nella giustizia, continuerò a lavorare"

Foggia, 8 luglio 2026 – Dopo le recenti notizie di cronaca che hanno coinvolto il presidente nazionale del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, la coordinatrice del movimento in Capitanata, Miriam Ventura, interviene ribadendo la propria fiducia nella magistratura e la volontà di proseguire il proprio percorso politico e sociale sul territorio.

“Affronto questo momento con serenità e con piena fiducia nell’operato della magistratura, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dall’ordinamento”, afferma Ventura, sottolineando la propria adesione ai valori del Popolo della Famiglia, legati “alla legalità, all’impegno civico e all’attenzione verso la collettività”.

La coordinatrice provinciale evidenzia inoltre che il suo impegno nella provincia di Foggia non subirà rallentamenti, ma sarà portato avanti con maggiore determinazione, soprattutto nei settori del sociale, del volontariato e dell’associazionismo.

“Desidero ribadire che il mio impegno personale sul territorio della Capitanata non solo proseguirà, ma sarà ancora più intenso e determinato”, dichiara Ventura, ricordando il lavoro svolto negli anni a fianco di associazioni, enti e realtà impegnate nella tutela delle persone più fragili.

Secondo la coordinatrice, la collaborazione costruita nel tempo con la rete del terzo settore continuerà a rappresentare un punto di riferimento per affrontare le esigenze della comunità e sostenere chi vive situazioni di difficoltà.

“Il mio impegno continuerà a essere improntato alla responsabilità, alla trasparenza e al servizio della comunità, nella convinzione che la vicinanza alle persone, l’ascolto e la solidarietà rappresentino valori che vanno oltre qualsiasi vicenda personale o giudiziaria”, conclude Miriam Ventura.

La rappresentante del Popolo della Famiglia Capitanata ribadisce quindi la volontà di continuare a lavorare per il territorio, ponendo al centro la tutela delle fasce più vulnerabili e il sostegno alle persone in difficoltà.