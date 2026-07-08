ROMA – Il contagio da Covid-19, in assenza di una specifica previsione contrattuale, non può essere considerato un infortunio ai fini delle polizze assicurative private. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22774/2026, respingendo il ricorso di una donna che aveva chiesto un indennizzo di 100mila euro dopo la morte del marito, assicurato con una polizza contro gli infortuni.

La vicenda giudiziaria trae origine dal decesso dell’uomo in seguito all’infezione da SARS-CoV-2. In primo grado il Tribunale di Torino aveva accolto la richiesta della vedova, ma la Corte d’Appello aveva successivamente ribaltato la decisione, escludendo il diritto all’indennizzo. La Suprema Corte ha ora confermato questa interpretazione.

La motivazione della Corte

Secondo i giudici, la polizza assicurativa copriva esclusivamente gli infortuni, definiti contrattualmente come eventi derivanti da una causa fortuita, violenta ed esterna, in grado di provocare lesioni fisiche oggettivamente accertabili.

L’infezione da Covid-19, come le altre malattie virali, non rientra in questa definizione. La Cassazione ribadisce infatti la distinzione tra malattia e infortunio nelle assicurazioni private: il semplice carattere accidentale o improvviso del contagio non è sufficiente a trasformarlo in un evento indennizzabile se il contratto non lo prevede espressamente.

Nel ricorso era stato richiamato anche il regime speciale introdotto durante l’emergenza pandemica, che equipara il contagio da Covid a un infortunio nell’ambito della tutela Inail dei lavoratori.

La Corte ha però precisato che tale disciplina riguarda esclusivamente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e non modifica il contenuto delle polizze assicurative private, che restano disciplinate dalle clausole sottoscritte dalle parti.

Un ulteriore elemento valorizzato dai giudici riguarda il contenuto della stessa polizza. Il contratto prevedeva infatti una copertura specifica per il contagio da HIV e dai virus dell’epatite B e C nell’esercizio dell’attività professionale.

Per la Cassazione, questa previsione dimostra che le parti avevano scelto di assicurare soltanto determinati rischi infettivi. Se tutte le malattie virali fossero state già comprese nella garanzia contro gli infortuni, una simile clausola non sarebbe stata necessaria.

La Suprema Corte conclude quindi che il contratto non estendeva la copertura ai danni derivanti dalla contrazione del Covid-19 e che, di conseguenza, la compagnia assicurativa non è tenuta al pagamento dell’indennizzo richiesto.

La sentenza non esclude che il contagio da Covid possa essere qualificato come infortunio in altri ambiti previsti dalla legge, come quello della tutela Inail. Stabilisce però un principio preciso per le assicurazioni private: il diritto all’indennizzo dipende dal contenuto del contratto e, in mancanza di una specifica estensione alle malattie infettive, il contagio da Covid-19 non rientra nella copertura assicurativa.

Fonte: Corte di Cassazione, sentenza n. 22774/2026 – open