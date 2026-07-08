Castelluccio Valmaggiore dona 500 euro alla Croce Rossa per l’emergenza terremoto in Venezuela

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore ha stanziato un contributo straordinario di 500 euro a favore della Croce Rossa Italiana per sostenere gli interventi umanitari in Venezuela, colpito il 24 giugno scorso da un devastante terremoto.

La decisione dell’Amministrazione comunale nasce dalla volontà di offrire un aiuto concreto alle popolazioni coinvolte nella tragedia e si lega anche a un particolare rapporto storico tra la comunità dei Monti Dauni e il Paese sudamericano.

Il sisma ha provocato pesanti conseguenze: due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito l’area centro-settentrionale del Venezuela a distanza di pochi secondi, causando migliaia di vittime, feriti e sfollati. Le operazioni di soccorso proseguono in condizioni difficili a causa dei danni alle infrastrutture, alle reti elettriche e ai sistemi di comunicazione.

Il gesto del Comune di Castelluccio Valmaggiore assume un valore particolare anche per i legami costruiti nel corso del Novecento. Tra gli anni Quaranta e Cinquanta, infatti, numerosi cittadini castelluccesi emigrarono in Venezuela alla ricerca di lavoro e nuove opportunità, creando un rapporto umano e familiare che ancora oggi resta vivo nella memoria della comunità.

“Non si tratta soltanto di un gesto simbolico di vicinanza verso una popolazione duramente colpita – dichiara il sindaco Pasquale Marchese – ma di un atto che per la nostra comunità possiede un significato ancora più profondo”.

“Il Venezuela rappresenta una pagina importante della storia di tanti castelluccesi che, in anni difficili, partirono verso quella terra cercando dignità, lavoro e futuro. Oggi sentiamo il dovere morale di restituire, almeno in parte, quella vicinanza che quel Paese seppe offrire ai nostri concittadini”, aggiunge il primo cittadino.

Marchese sottolinea anche il valore della solidarietà come elemento identitario della comunità locale: “Castelluccio Valmaggiore è una piccola comunità, ma conosce bene il valore della solidarietà e della memoria. Crediamo che anche i piccoli gesti possano contribuire concretamente ad alleviare la sofferenza di chi sta vivendo una tragedia immensa”.

Il contributo sarà destinato a sostenere l’attività della Croce Rossa Italiana, impegnata nelle operazioni di assistenza e soccorso alle persone colpite dal terremoto.

“Per questo abbiamo scelto di sostenere l’opera della Croce Rossa Italiana, che in queste ore sta operando per portare aiuto alle popolazioni colpite”, conclude il sindaco.

L’Amministrazione comunale auspica che l’iniziativa possa diventare anche un messaggio di sensibilizzazione verso una maggiore attenzione alle emergenze internazionali, ricordando l’importanza di una comunità globale capace di rispondere alle difficoltà e alle sofferenze altrui.