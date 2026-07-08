Cerignola, Catalano: “Ripartiamo da zero, ma con grande entusiasmo”

L’Audace Cerignola è già al lavoro in vista del campionato di Serie C 2026/2027, con il nuovo tecnico Raimondo Catalano chiamato a guidare la squadra dopo una stagione ricca di soddisfazioni. L’allenatore ha raccontato le prime sensazioni in vista dell’inizio della preparazione, fissato per il 16 luglio, intervenendo ai microfoni di Telesveva.

Per Catalano sarà la prima esperienza tra i professionisti, dopo il successo ottenuto in Serie D alla guida del Savoia e un percorso maturato negli anni nel settore giovanile. Il tecnico gialloblù si prepara ad affrontare questa nuova sfida con entusiasmo e consapevolezza delle difficoltà.

“In questo momento c’è grande entusiasmo da parte mia e di tutti quanti. Siamo vicini all’inizio di una stagione e di una nuova avventura e stiamo lavorando per preparare al meglio il tutto. Il risultato della passata stagione lo vivo come una conferma del lavoro fatto negli ultimi anni, tornare nella mia regione mi porta a vivere una nuova avventura. Ora finiscono i festeggiamenti per la mia passata esperienza e bisogna ripartire da zero: sappiamo che sarà una stagione difficile ma proprio per questo saremo ancora più stimolati”, ha dichiarato Catalano.

Il nuovo allenatore ha parlato anche del rapporto con il direttore sportivo dell’Audace Cerignola Elio Di Toro, con cui condivide un legame nato nel tempo tra esperienze sportive e professionali.

“Io e il Ds Di Toro ci conosciamo da tantissimo tempo: abbiamo prima giocato e poi lavorato insieme già in passato. Oggi ci ritroviamo dopo un percorso fatto in realtà diverse da parte di entrambi. Tra di noi c’è prima di tutto un rapporto umano che prescinde quello professionale. Ora però siamo qui per lavorare e fare bene: dobbiamo essere bravi a far valere prima di tutto l’aspetto lavorativo, cercando di far funzionare tutto al meglio”, ha spiegato il tecnico.

Sul fronte mercato, Catalano ha sottolineato l’importanza di costruire la nuova squadra partendo anche dai protagonisti della scorsa stagione, consapevole dell’interesse suscitato da alcuni calciatori dopo l’ottimo campionato disputato.

“È naturale che quando un club fa bene l’interesse nei confronti dei giocatori cresca. È normale dunque che diversi giocatori della rosa siano attenzionati dal mercato ma il mio interesse è quello di creare le fondamenta della nuova squadra partendo anche da loro. Il mercato oggi è in divenire, comprendo l’interesse dei calciatori di cogliere nuove occasioni ma anche il nostro interesse è importante: ripartiamo dalla volontà di costruire una formazione valida e con qualità. Se saremo bravi a unire tutti questi fattori verrà fuori una squadra capace di dare sempre filo da torcere”.

La preparazione estiva prenderà il via il 16 luglio e proseguirà con il ritiro previsto a San Giovanni Rotondo. Catalano ha già delineato il percorso di lavoro per accompagnare la squadra verso l’inizio del campionato.

“L’idea del lavoro estivo sarà quella di partire soft. Inizieremo con un lavoro più leggero, fatto anche di amichevoli con avversari più semplici. Credo che incontrare nella primissima fase squadre toste potrebbe creare situazioni negative. Sarà importante però provare anche situazioni in test con avversari di valore più alto. Dovremo essere bravi a capire i nostri pregi e difetti in situazioni diverse”, ha concluso l’allenatore dell’Audace Cerignola.

Lo riporta lacasdic.com.