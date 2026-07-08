Colpiva e umiliava gli studenti: arrestato insegnante di un centro islamico

Un insegnante di religione di un centro educativo islamico di Jesi, in provincia di Ancona, è stato arrestato con l’accusa di aver sottoposto almeno una quindicina di studenti minorenni a presunte vessazioni fisiche e morali.

Il 47enne, originario del Bangladesh, è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Ancona ed è stato posto agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, attraverso gli agenti del Commissariato di Jesi e della Squadra Mobile, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Ancona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe adottato metodi educativi ritenuti coercitivi e violenti nei confronti degli alunni affidati alla sua autorità per l’insegnamento religioso. Tra i comportamenti contestati figurano strattoni, schiaffi sulla testa, calci e colpi inferti con una penna, utilizzata secondo l’accusa come fosse un’arma.

Le presunte condotte sarebbero state messe in atto come forma di punizione per errori o esitazioni degli studenti, accompagnate anche da umiliazioni e minacce.

L’indagine è nata dopo alcune segnalazioni arrivate al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesi, considerate dagli inquirenti coerenti e circostanziate, dalle quali sarebbero emersi episodi di maltrattamento nei confronti dei minori.

Gli accertamenti condotti dalla polizia ad aprile avrebbero consentito di raccogliere elementi secondo cui l’insegnante avrebbe maltrattato i ragazzi affidati alla sua responsabilità educativa e formativa, sottoponendoli a pressioni psicologiche e punizioni fisiche.

La misura adottata nei confronti del 47enne è una misura cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari. Il destinatario del provvedimento è da considerarsi presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Lo riporta giornaledibrescia.it.