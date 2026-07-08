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OSS PUGLIA Corsi OSS bloccati in Puglia, Romito: “Serve superare subito questo stallo”

Un blocco amministrativo sta rallentando l'avvio dei corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari (OSS) in Puglia

Corsi OSS bloccati in Puglia, Romito: "Serve superare subito questo stallo"

Fabio Romito - Fonte Immagine: Facebook, Fabio Romito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Un blocco amministrativo sta rallentando l’avvio dei corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari (OSS) in Puglia, creando difficoltà a studenti, enti formativi e sistema sanitario regionale. A sollevare la questione è il consigliere regionale Fabio Romito, che ha chiesto la convocazione urgente delle Commissioni Sanità e Formazione riunite per fare chiarezza sulla situazione.

Secondo Romito, nonostante la Regione Puglia abbia recepito da mesi il nuovo Accordo Stato-Regioni, mancherebbero ancora i provvedimenti dirigenziali necessari per consentire l’avvio delle attività didattiche. Una situazione definita un “blocco amministrativo incomprensibile” che rischia di penalizzare un settore fondamentale per il futuro della sanità.

La richiesta di audizione coinvolge gli assessori competenti e i direttori dei dipartimenti regionali, con l’obiettivo di individuare le cause dello stallo e trovare rapidamente una soluzione.

Il problema riguarda un numero elevato di aspiranti operatori: l’ultimo concorso regionale per OSS ha raccolto oltre 21mila candidature, confermando l’elevata domanda occupazionale nel settore socio-sanitario.

Tra le principali criticità evidenziate ci sono gli studenti che hanno già versato le quote di iscrizione e attendono l’avvio dei corsi senza avere tempi certi, oltre agli enti di formazione che hanno sostenuto investimenti per adeguare strutture e programmi didattici, ma si trovano ora con risorse bloccate.

A preoccupare è anche l’impatto sul sistema sanitario regionale: il ritardo nella formazione di nuovi OSS rallenta l’ingresso di personale necessario negli ospedali e nelle RSA, strutture già alle prese con una carenza cronica di operatori.

“Serve superare subito questo stallo nell’interesse dei cittadini e della sanità pugliese”, conclude la richiesta del consigliere Romito, chiedendo una convocazione immediata delle commissioni competenti per affrontare la questione.

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