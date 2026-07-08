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Home // Foggia // Donazione di organi e tessuti, formati gli operatori dell’Anagrafe di Foggia

ANAGRAFE FOGGIA Donazione di organi e tessuti, formati gli operatori dell’Anagrafe di Foggia

Formare il personale degli Uffici Anagrafe di Foggia per rendere più semplice e consapevole la scelta dei cittadini sulla donazione di organi e tessuti

Donazione di organi e tessuti, formati gli operatori dell’Anagrafe di Foggia

Donazione di organi, concluso a Foggia il corso ANCI Puglia-Centro Trapianti - Fonte Immagine: anci.puglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Formare il personale degli Uffici Anagrafe di Foggia per rendere più semplice e consapevole la scelta dei cittadini sulla donazione di organi e tessuti: è questo l’obiettivo del corso dedicato agli operatori comunali dal titolo “Registrare le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti tramite il sistema CIE: offrire un’opportunità al cittadino”.

L’iniziativa, svolta questa mattina, è stata pensata per rafforzare le competenze degli addetti chiamati a gestire una procedura sempre più importante nell’ambito della partecipazione civica e della diffusione della cultura della donazione.

Durante il percorso formativo sono state approfondite le modalità per la registrazione delle dichiarazioni di volontà attraverso il sistema CIEonLine, utilizzato in occasione del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica. I cittadini maggiorenni residenti in Italia possono infatti scegliere se esprimere il proprio consenso, il proprio rifiuto oppure non dichiarare alcuna volontà in merito alla donazione di organi e tessuti.

La decisione viene acquisita nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) e può essere modificata in qualsiasi momento attraverso una nuova dichiarazione effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

Il ruolo degli operatori comunali è considerato fondamentale, perché gli Uffici Anagrafe rappresentano spesso il primo punto di contatto tra istituzioni e cittadini. La formazione punta quindi non solo agli aspetti tecnici della procedura, ma anche alla capacità di fornire informazioni corrette, neutrali e rispettose della libertà di scelta individuale.

Le indicazioni del Centro Nazionale Trapianti prevedono infatti che il personale incaricato sia adeguatamente preparato prima di poter raccogliere e trasmettere le dichiarazioni tramite il sistema CIEonLine.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale per ampliare la diffusione della cultura della donazione e rendere il servizio più accessibile nei Comuni italiani. L’integrazione tra Anagrafe e Sistema Informativo Trapianti consente così di trasformare il momento del rilascio della Carta d’Identità Elettronica in un’occasione per compiere una scelta consapevole e sicura, con un potenziale impatto concreto sulla vita di molte persone.

Lo riporta foggiatoday.it.

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