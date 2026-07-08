Foggia, al via la campagna abbonamenti “Io sono Foggia”

Il Calcio Foggia 1920 lancia la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 con lo slogan “Io sono Foggia”, un progetto che punta a rafforzare il legame tra squadra, tifosi e territorio, andando oltre il semplice acquisto del tagliando per assistere alle partite.

La campagna nasce dalla domanda “Chi è Foggia?”, scelta come punto di partenza per raccontare una città attraverso il calcio e valorizzarne identità, storia e appartenenza.

L’obiettivo dell’iniziativa è spiegato dal responsabile comunicazione rossonero Alessio Grieco: “Non vendere un semplice abbonamento ma raccontare chi siamo”. Secondo Grieco, il calcio può rappresentare uno strumento per offrire una narrazione diversa della città.

“Molte volte questa città viene raccontata con delle frasi fatte ma dobbiamo recuperare una identità. Foggia non è come la raccontano e il calcio può essere un veicolo per narrarla diversamente. Fare un abbonamento non è solo andare a vedere la propria squadra allo stadio ma anche sentirsi parte di una comunità e di un progetto”, ha dichiarato Grieco.

Al centro della campagna c’è anche il ruolo dello stadio Pino Zaccheria, considerato un luogo simbolo della passione sportiva foggiana. Il responsabile marketing Francesco Ordine ha illustrato la filosofia alla base del progetto.

“Il concept che abbiamo sviluppato si fonda su due aspetti. Ho sempre notato una passione diffusa per i colori rossoneri e pensiamo che questa città abbia un patrimonio culturale che vada valorizzato”, ha spiegato Ordine.

Il responsabile marketing ha inoltre fatto il punto sul materiale ufficiale del club: “Le maglie che circolano sui social non sono veritiere, la trattativa con Nike non è stata semplice e pensiamo di riaprire lo store per settembre”.

Il claim “Io sono Foggia” vuole sottolineare che il rosso e il nero rappresentano molto più di due semplici colori, diventando simboli di appartenenza e identità.

La campagna è partita mercoledì 8 luglio con la fase di prelazione riservata agli abbonati della stagione 2024/2025. La vendita libera scatterà invece giovedì 16 luglio.

Per quanto riguarda i costi, il club ha previsto una tariffa intera e una ridotta. I prezzi comunicati dal responsabile ticketing Giuseppe Zichella sono i seguenti: Curva Nord-Sud 110 euro (90 euro ridotto), Tribuna Est 200 euro (140 euro ridotto), Tribuna Ovest inferiore 280 euro (200 euro ridotto), Tribuna Ovest laterale superiore 350 euro (245 euro ridotto), Tribuna Ovest centrale superiore 450 euro (315 euro ridotto) e Tribuna centralissima 600 euro (420 euro ridotto).

Sono inoltre previsti pacchetti family e agevolazioni dedicate alle forze armate.

Sul fronte sportivo, il ritiro precampionato del Foggia si svolgerà a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, dal 25 luglio al 7 agosto. Per la Coppa Italia saranno necessari ulteriori aggiornamenti dopo l’ufficializzazione della riammissione in Serie C.

Il club ha inoltre quasi completato la domanda di iscrizione al campionato di Serie D, passaggio necessario per poter presentare la richiesta di riammissione in Serie C. Possibile anche una presentazione ufficiale della squadra prima dell’inizio della nuova stagione.

Lo riporta foggiacittaaperta.it.