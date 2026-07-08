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FOGGIA DEGRADO Foggia, strada Vicinale Vecchia per Biccari: degrado tra buche e rifiuti

La carreggiata presenta numerose buche e voragini di diverse dimensioni, con possibili conseguenze per gli automobilisti

Foggia, strada Vicinale Vecchia per Biccari: degrado tra buche e rifiuti

Foggia, strada Vicinale Vecchia per Biccari: degrado tra buche e rifiuti - Fonte Immagine: it.wikiloc.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Condizioni di forte degrado lungo la Strada Vicinale Vecchia per Biccari/Vado Biccari, nel territorio di Lucera, dove viene segnalata la necessità di un intervento urgente di manutenzione per garantire la sicurezza della viabilità.

La carreggiata presenta numerose buche e voragini di diverse dimensioni, con possibili conseguenze sia per gli automobilisti sia per i mezzi in transito. I dissesti presenti ai margini della strada aumentano inoltre il rischio di danneggiamenti ai veicoli, in particolare per quanto riguarda gli pneumatici.

La situazione costringe molti automobilisti, secondo quanto segnalato, a spostarsi sui terreni adiacenti alla carreggiata per evitare i tratti più compromessi, creando ulteriori disagi e condizioni di potenziale pericolo.

Al problema della manutenzione stradale si aggiunge quello ambientale: lungo il percorso vengono infatti abbandonati sacchi di rifiuti e materiali di vario genere nelle piazzole e nelle aree laterali, contribuendo ad aggravare il degrado dell’area.

La richiesta rivolta agli enti competenti è quella di effettuare un sopralluogo e programmare interventi rapidi per il ripristino della sicurezza della strada e il recupero del decoro ambientale, così da restituire condizioni di maggiore sicurezza a residenti e automobilisti.

Lo riporta foggiatoday.it.

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