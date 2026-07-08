Foggia, degrado vicino al supermercato di via Buonarota: “Cibo lasciato a marcire sotto il sole”

Una segnalazione denuncia una situazione di grave degrado urbano e igienico-sanitario in via Filippo Buonarota, nell’area perimetrale vicina al supermercato Eurospin di via Mario Natola a Foggia. Secondo quanto riportato dal cittadino autore della segnalazione, da settimane sarebbero presenti cumuli di rifiuti abbandonati a terra, tra cui materiali plastici, cartoni e residui alimentari in avanzato stato di decomposizione.

La situazione sarebbe diventata ancora più critica a causa delle elevate temperature di questi giorni, con il caldo che in città ha raggiunto valori prossimi ai 40 gradi. Tra i rifiuti segnalati ci sarebbero anche vaschette contenenti cozze lasciate sotto il sole, con conseguenti cattivi odori e possibili rischi legati alla presenza di insetti e parassiti.

“Vi contatto per denunciare una situazione di degrado insostenibile che ha ormai superato il limite della decenza urbana e della sicurezza sanitaria”, scrive il cittadino nella segnalazione inviata alla redazione.

Secondo il racconto, nell’area interessata sarebbero rimasti per giorni diversi tipi di immondizia, senza che venissero effettuati interventi risolutivi. “Sul cemento ci sono scatole di cartone contenenti frutta marcia, plastica e, soprattutto, vaschette piene di cozze lasciate a marcire sotto il sole. Potete immaginare l’odore nauseabondo e il rischio sanitario inimmaginabile, con il proliferare di insetti e parassiti a pochi passi da dove la gente fa la spesa ogni giorno”, si legge nella denuncia.

Il residente afferma inoltre di aver già segnalato la problematica in passato, anche attraverso una comunicazione formale alla direzione del supermercato, senza però vedere una soluzione definitiva.

“Già mesi fa avevo inviato una Pec di diffida alla direzione del supermercato, ma la storia si ripete immutata. È una vergogna che una città civile debba tollerare una simile incuria e che le segnalazioni dei cittadini vengano sistematicamente ignorate da chi dovrebbe garantire la pulizia e l’igiene pubblica”, aggiunge.

Il cittadino ha infine comunicato di aver presentato un esposto a Comune, Polizia Locale e Asl, chiedendo un intervento urgente per la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell’area.

Lo riporta foggiatoday.it.