FOGGIA – È stato lanciato un appello urgente alla cittadinanza per la carenza di sangue di gruppo 0 Rh positivo e 0 Rh negativo presso il Centro Trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Il Centro Trasfusionale ha comunicato una situazione di grave emergenza, invitando tutti i donatori appartenenti ai gruppi sanguigni interessati, e coloro che sono nelle condizioni di poter donare, a recarsi quanto prima presso la struttura per contribuire a ripristinare le scorte, indispensabili per garantire le attività assistenziali e gli interventi d’urgenza.

Per informazioni è possibile contattare il Centro Trasfusionale del Policlinico di Foggia al numero 0881 732152 (attivo dopo le ore 12.30).

In alternativa, è possibile rivolgersi ad AVIS Comunale Foggia, in via Nazario Sauro 1, ai numeri 0881 615656 e 392 6748257, oppure scrivere all’indirizzo e-mail avis.fg@avisfoggia.it.

L’invito è rivolto ai donatori abituali e a chiunque possa effettuare una donazione, un gesto semplice ma fondamentale per assicurare la disponibilità di sangue ai pazienti che ne hanno bisogno