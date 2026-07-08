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Home // Cronaca // Foggia, emergenza sangue: scorte critiche del gruppo 0 positivo e 0 negativo

POLICLINICO FOGGIA Foggia, emergenza sangue: scorte critiche del gruppo 0 positivo e 0 negativo

Per informazioni è possibile contattare il Centro Trasfusionale del Policlinico di Foggia al numero 0881 732152 (attivo dopo le ore 12.30).

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Ospedale Riuniti Foggia - Fonte Immagine: micuro.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – È stato lanciato un appello urgente alla cittadinanza per la carenza di sangue di gruppo 0 Rh positivo e 0 Rh negativo presso il Centro Trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Il Centro Trasfusionale ha comunicato una situazione di grave emergenza, invitando tutti i donatori appartenenti ai gruppi sanguigni interessati, e coloro che sono nelle condizioni di poter donare, a recarsi quanto prima presso la struttura per contribuire a ripristinare le scorte, indispensabili per garantire le attività assistenziali e gli interventi d’urgenza.

Per informazioni è possibile contattare il Centro Trasfusionale del Policlinico di Foggia al numero 0881 732152 (attivo dopo le ore 12.30).

In alternativa, è possibile rivolgersi ad AVIS Comunale Foggia, in via Nazario Sauro 1, ai numeri 0881 615656 e 392 6748257, oppure scrivere all’indirizzo e-mail avis.fg@avisfoggia.it.

L’invito è rivolto ai donatori abituali e a chiunque possa effettuare una donazione, un gesto semplice ma fondamentale per assicurare la disponibilità di sangue ai pazienti che ne hanno bisogno

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