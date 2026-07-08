Europa Verde – Verdi di Foggia accoglie favorevolmente l’annuncio del piano di forestazione urbana da 500mila euro, ritenendolo un intervento potenzialmente importante per migliorare la qualità della vita in città, contrastare le isole di calore e aumentare il patrimonio arboreo cittadino.

Il movimento ambientalista, però, sottolinea la necessità di un percorso basato su trasparenza, programmazione e coinvolgimento della comunità. Per questo motivo è stata inviata una PEC alla Vicesindaca e Assessora all’Ambiente per chiedere chiarimenti e l’accesso ai dettagli tecnici e progettuali dell’iniziativa.

Secondo Europa Verde, un progetto di questa portata non può limitarsi a un annuncio, ma deve essere accompagnato da un piano concreto e verificabile. Tra gli aspetti da chiarire ci sono la provenienza delle risorse economiche, la copertura finanziaria e la destinazione precisa dei fondi.

Particolare attenzione viene richiesta anche sul piano agronomico: il movimento chiede di conoscere il numero previsto di alberature, le specie che saranno piantate e i criteri adottati nella scelta delle essenze, con una preferenza per varietà autoctone, resistenti al clima locale e con ridotto fabbisogno idrico.

Europa Verde evidenzia inoltre la necessità di una mappatura dettagliata delle aree interessate dagli interventi, affinché la forestazione urbana risponda alle reali esigenze della città, concentrandosi sui quartieri con maggiore carenza di verde, sulle zone più colpite dal caldo e sugli spazi pubblici più fragili.

Un altro punto ritenuto fondamentale riguarda il cronoprogramma dei lavori e soprattutto la gestione successiva degli alberi. Il movimento chiede infatti garanzie sulla manutenzione delle nuove piantumazioni e sull’irrigazione necessaria nei primi anni, ricordando che senza adeguate cure il rischio è quello di disperdere risorse pubbliche.

Nel documento inviato all’Amministrazione viene richiamato anche il tema della Consulta del Verde, organismo di partecipazione annunciato dall’Assessorato ma che, secondo Europa Verde, non risulterebbe ancora formalmente costituito né operativo.

“Un progetto di forestazione da mezzo milione di euro non può prescindere dal coinvolgimento preventivo della Consulta, delle associazioni ambientaliste e dei portatori di interesse: trasparenza e partecipazione non sono slogan, sono metodo di governo”, sottolinea Europa Verde Foggia.

Il movimento chiede quindi un confronto pubblico sui contenuti del piano e un riscontro sui punti sollevati, ribadendo che la città necessita di interventi strutturali e non di semplici annunci.

“Se l’amministrazione intende davvero cambiare passo sulle politiche ambientali, il primo segnale deve essere chiarezza sui dati, responsabilità sulla gestione e apertura reale alla partecipazione”, conclude Europa Verde Foggia.