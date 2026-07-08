Foggia, l’Asd Punto Foggia entra nella Torino FC Academy

L’Asd Punto Foggia avvia una nuova collaborazione con la Torino FC Academy, un progetto che punta a rafforzare il percorso di crescita dei giovani calciatori attraverso nuove metodologie di allenamento e una formazione tecnica sempre più strutturata.

L’accordo è stato presentato durante l’open day di lunedì 6 luglio, evento che ha segnato l’inizio ufficiale dell’affiliazione alla presenza di Gianluigi De Martino, coordinatore del progetto e formatore tecnico del settore Academy granata.

La società foggiana, guidata dal presidente Paolo Citro, vanta trent’anni di esperienza nel calcio giovanile dilettantistico e con questa partnership intende offrire ai ragazzi del territorio un percorso sportivo ed educativo ancora più completo.

«Siamo orgogliosi di un progetto in cui crediamo profondamente. L’affiliazione con Torino FC Academy non è solo un riconoscimento importante per la nostra società, ma soprattutto un’opportunità concreta per i bambini e le famiglie del nostro territorio», ha dichiarato il presidente Citro.

L’obiettivo della collaborazione, come spiegato dal numero uno dell’Asd Punto Foggia, non riguarda soltanto l’aspetto tecnico, ma anche la crescita personale dei giovani atleti:

«Vogliamo creare un ambiente dove ogni ragazzo possa crescere come atleta, ma prima ancora come persona, attraverso valori come il rispetto, la condivisione, l’impegno e il senso di appartenenza».

Grazie all’affiliazione con la Torino FC Academy saranno introdotti nuovi strumenti di lavoro, formazione continua per gli allenatori ed esperienze educative dedicate ai ragazzi, con attività rivolte a tutti gli iscritti senza distinzioni.

«L’Open Day del 6 luglio è stato solo il primo passo di questo cammino. Ringraziamo tutte le famiglie che sono venute per conoscerci, per vivere una giornata di sport e per scoprire un progetto che nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il calcio giovanile a Foggia», ha aggiunto Citro.

Per la società foggiana il calcio rappresenta uno strumento di educazione e inclusione: «Per noi il calcio è un mezzo per educare, includere e costruire il futuro dei nostri ragazzi».

L’Asd Punto Foggia ha inoltre annunciato una stagione ricca di iniziative e collaborazioni, con l’obiettivo di offrire ai giovani atleti nuove esperienze sportive e formative.

Le famiglie interessate possono rivolgersi alla segreteria della società, in via Danimarca, dal lunedì al venerdì dalle ore 17, per ricevere informazioni sulle iscrizioni e sulle promozioni previste nel mese di luglio. Nella nuova stagione i giovani calciatori vestiranno le divise e le tute ufficiali della Torino FC Academy.

Lo riporta foggiatoday.it.