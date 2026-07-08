Foggia, processo stalking Arianna Petti: "Ha distrutto la mia vita e la mia anima"

“Tutta questa vicenda ha causato dolore a me, ha distrutto i miei sogni e i miei progetti”. Con queste parole Arianna Petti, 19enne foggiana, ha raccontato in tribunale il lungo periodo di sofferenza vissuto dopo essere stata vittima di una serie di episodi di stalking, diffamazione e revenge porn.

La giovane è stata la prima testimone ascoltata nel processo che vede imputato Antonio Pio Giannino, 20 anni, ex compagno di scuola della ragazza, accusato di stalking e diffamazione. Il giovane, assente in aula, respinge ogni responsabilità.

Per mesi, secondo la ricostruzione accusatoria, il volto di Arianna sarebbe stato utilizzato in fotomontaggi a sfondo sessuale poi trasformati in volantini affissi in diverse zone di Foggia. Le immagini associavano il viso della ragazza al corpo nudo di altre donne e riportavano anche il suo numero di telefono e il suo indirizzo, accompagnati da frasi volgari e offensive.

In aula la giovane ha ricostruito una vera e propria “mappa della vergogna”, indicando luoghi, strade e quartieri nei quali sarebbero comparsi i manifesti denigratori. Secondo l’accusa, gli episodi sarebbero avvenuti anche nei pressi di luoghi frequentati dalla ragazza, come scuola, parrocchia e abitazione familiare.

Nel procedimento, Arianna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Fabio Verile. Per oltre tre ore ha risposto alle domande del pubblico ministero Mirella Conticelli e della difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Riccardo Ariostino, raccontando il rapporto avuto con il giovane, definito da lei “altalenante” e “conflittuale”.

“Un rapporto di amicizia e null’altra”, ha precisato la ragazza, spiegando che i primi problemi tra i due risalirebbero già al periodo delle scuole medie. “Ero stata vittima di bullismo, episodi denunciati alla dirigente scolastica dell’istituto”, ha raccontato.

Dopo anni di distanza, i due avevano ripreso i contatti attraverso WhatsApp, ma secondo Arianna le conversazioni sarebbero diventate sempre più difficili da gestire. In due occasioni, nel 2023 e nel 2025, la giovane avrebbe deciso di bloccare il ragazzo.

“Troppe chiamate, troppi messaggi, troppo pesante. Era una cosa che non mi faceva bene, non mi giovava”, ha spiegato.

A chi le ha chiesto perché avesse deciso di concedere una nuova possibilità dopo i primi episodi problematici, Arianna ha risposto: “Perché credo nelle seconde possibilità, perché voglio credere che si possa cambiare se lo si vuole veramente”.

Una speranza che, secondo il suo racconto, si sarebbe trasformata presto in una nuova delusione. “Se c’è una cosa, una sola cosa, in cui posso dire di aver sbagliato è stata nel non aver troncato tutto prima”, ha dichiarato.

La giovane ha poi raccontato il momento in cui avrebbe iniziato a percepire un pericolo concreto: “No, fino a quando, dopo averlo bloccato, si è presentato sotto casa mia. Lì ho capito”.

Durante l’udienza, la difesa ha chiesto chiarimenti anche sulle ragioni che hanno portato Arianna a concentrare i sospetti sull’imputato. La ragazza ha spiegato di aver ricostruito la sequenza degli eventi e dei contatti ricevuti.

“Tutta questa vicenda mi ha prosciugato, mi ha annullato come persona”, ha affermato visibilmente provata. “In quel periodo ricevevo decine di chiamate al giorno”.

Secondo il racconto della giovane, non si sarebbe trattato soltanto di persone che la informavano della presenza dei manifesti, ma anche di sconosciuti che, credendo reali i contenuti pubblicati, la insultavano o le rivolgevano richieste sessuali.

“Ero subissata di chiamate e non ho retto a quella pressione”, ha spiegato. La situazione l’avrebbe portata anche a cambiare numero di telefono: “Mia madre ha gettato la vecchia sim nella spazzatura”.

Nel corso dell’udienza è stata inoltre contestata un’ulteriore ipotesi di diffamazione relativa a un manifesto nel quale comparivano, insieme ad Arianna, anche altre due ragazze. Una di loro ha presentato querela e la contestazione è stata estesa anche nei loro confronti.

I fotomontaggi contestati avrebbero utilizzato immagini personali della giovane, tra cui una fotografia scattata al mare e un’altra relativa alla festa del suo diciottesimo compleanno.

“Tutta questa vicenda ha causato dolore a me, ha distrutto i miei sogni e i miei progetti. Ma ha causato tanta sofferenza anche alla mia famiglia”, ha raccontato Arianna.

La 19enne ha parlato anche delle conseguenze psicologiche subite: “Non nego di aver avuto pensieri molto brutti. Il male che mi è stato fatto non lo auguro a nessuno: una violenza psicologica che ha leso la mia anima, mi ha distrutto la vita e ha alterato tutto”.

Il processo riprenderà a ottobre con l’audizione di altri quattro testimoni: due amiche della giovane e due operatori di polizia giudiziaria che hanno seguito le indagini.



Lo riporta foggiatoday.it.