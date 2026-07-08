Foggia seconda città italiana per rischio criminalità fisica: dietro solo a Milano

Foggia si piazza al secondo posto nella classifica delle città italiane più esposte alla criminalità fisica, preceduta soltanto da Milano. È quanto emerge dal Crime Risk Report 2026 di Truffa.net, che ha analizzato i dati sui reati denunciati, le frodi digitali e la percezione della sicurezza nelle principali città italiane.

Lo studio evidenzia come nel 2025 le truffe informatiche e i reati finanziari abbiano superato il milione di vittime in Italia, mentre la criminalità tradizionale continua a rappresentare una criticità soprattutto nei centri urbani più esposti.

Nella graduatoria relativa alla criminalità fisica, Milano guida la classifica con 6.952 reati denunciati ogni 100mila abitanti e un punteggio di rischio criminale pari a 7,99. Al secondo posto compare Foggia, che raggiunge un indice di rischio di 7,47, superiore a quello di quasi tutte le grandi città italiane.

Il capoluogo dauno registra 3.884 reati denunciati ogni 100mila abitanti e un aumento della criminalità del 78,1% negli ultimi cinque anni. Particolarmente negativo è il dato relativo alla percezione della sicurezza: l’indice di sicurezza di Foggia è il più basso tra le città analizzate, con un valore di 25,89, contro il 46,10 registrato da Milano.

La classifica vede una forte presenza delle grandi città: tra le prime sei posizioni figurano Milano, Bologna, Torino, Firenze e Roma. Bologna occupa il terzo posto con un punteggio di 7,02, seguita da Torino (6,89), Firenze (6,77) e Roma (6,67).

A completare la top ten sono Rimini, Prato, Pescara e Reggio Emilia. Il rapporto sottolinea però come anche alcuni centri di medie dimensioni presentino situazioni critiche: Rimini registra 5.996 reati ogni 100mila abitanti, mentre Pescara e Reggio Emilia hanno fatto segnare gli incrementi più significativi negli ultimi cinque anni, rispettivamente dell’84,1% e dell’80,5%.

Sul fronte opposto, Latina risulta la città con il livello di criminalità fisica più contenuto tra quelle analizzate.

Per quanto riguarda invece la criminalità digitale, il quadro cambia. Milano si conferma al primo posto anche per il rischio legato alle truffe online, con 613 denunce ogni 100mila abitanti e un aumento del 26,2% delle ricerche sul tema rispetto all’anno precedente.

Tra le città con una crescita significativa dell’attenzione verso le truffe digitali figurano anche Verona, con un incremento del 45,3%, e Napoli, con il 25,8%. La maggior parte delle altre città analizzate ha invece registrato una diminuzione delle ricerche online relative alle frodi.

Il dato più alto per numero di denunce di truffe digitali appartiene però a Trieste, con 767 casi ogni 100mila abitanti, seguita da Vicenza (563) e Verona (545). Nonostante il calo delle ricerche sul tema, Trieste resta tra le città maggiormente esposte al rischio digitale.

Tra le realtà considerate più sicure sul fronte delle frodi online spicca invece Messina, dove le ricerche legate alle truffe sono diminuite del 61%, seguita da Siracusa e Palermo. Bolzano presenta il numero più basso di denunce per truffe digitali, con 293 casi ogni 100mila abitanti.

Il rapporto evidenzia quindi una doppia fotografia: le città più grandi restano maggiormente esposte ai reati tradizionali e digitali, ma anche alcuni centri medi, come Foggia, mostrano livelli di rischio particolarmente elevati sul fronte della criminalità fisica.

Lo riporta foggiatoday.it.