Foggia, Sinistra Italiana Capitanata: "I ghetti non sono una fatalità, ma una scelta politica"

Sinistra Italiana Capitanata interviene sulla situazione dei braccianti di Torretta Antonacci dopo l’occupazione simbolica della Basilica di San Nicola a Bari da parte di circa cento lavoratori agricoli, definendo la protesta un atto di dignità contro il mancato intervento delle istituzioni.

Secondo il partito, la vicenda rappresenta il fallimento delle politiche di superamento dei ghetti agricoli, dove migliaia di persone continuano a vivere in condizioni di precarietà, senza adeguati servizi, abitazioni dignitose e, in molti casi, senza una piena tutela dei diritti.

“I ghetti non sono una fatalità, ma una scelta politica”, afferma Sinistra Italiana Capitanata, puntando il dito contro la perdita dei 54 milioni di euro del PNRR destinati al superamento del più grande insediamento informale agricolo della Capitanata.

Per il partito, il mancato utilizzo delle risorse non sarebbe riconducibile soltanto a ritardi amministrativi, ma a precise responsabilità politiche: “In quattro anni si sono susseguiti tavoli, commissariamenti e annunci, ma non è stato realizzato un solo alloggio. Migliaia di persone sono state lasciate nelle baracche”.

Nel comunicato viene evidenziato come i ghetti rappresentino un elemento strutturale di un sistema che favorisce caporalato, lavoro povero e sfruttamento, impedendo ai lavoratori di raggiungere una reale autonomia.

“Finché un lavoratore sarà costretto a vivere senza una casa, una residenza e un permesso di soggiorno stabile, non sarà mai davvero libero”, sottolinea Sinistra Italiana Capitanata.

L’organizzazione politica chiede un cambio di strategia, con interventi sul fronte abitativo, sociale e lavorativo. Tra le proposte avanzate c’è il rafforzamento di esperienze come la Rete S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e l’avvio di un percorso di accoglienza diffusa capace di superare definitivamente il modello delle baraccopoli.

Sinistra Italiana chiede inoltre l’apertura di un tavolo permanente presso la Prefettura, con il coinvolgimento di istituzioni, sindacati, associazioni e terzo settore, per definire un piano condiviso.

Nel documento viene rivolto un appello al Presidente della Regione Puglia e alla Presidente del Consiglio dei Ministri affinché siano garantite condizioni di vita dignitose agli abitanti degli insediamenti informali, attraverso servizi essenziali, assistenza sanitaria e nuove risorse.

Tra le richieste figura anche il superamento della legge Bossi-Fini, ritenuta dal partito una norma che avrebbe contribuito ad alimentare irregolarità e vulnerabilità dei lavoratori stranieri.

“La Capitanata è la terra di Giuseppe Di Vittorio e delle lotte contadine. Non può diventare il simbolo dei ghetti e dello sfruttamento”, conclude Sinistra Italiana Capitanata, ribadendo che la battaglia contro gli insediamenti degradati rappresenta “una battaglia di civiltà” a difesa del lavoro, della dignità delle persone e del futuro del territorio.