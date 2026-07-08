Grandinata di aprile, la Regione Puglia chiede lo stato di calamità. Paolicelli: "Sosteniamo gli agricoltori danneggiati"

La Giunta regionale pugliese ha approvato la richiesta al Ministero dell’Agricoltura per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito della violenta grandinata dell’aprile 2026, che ha interessato alcuni territori delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani.

Il provvedimento, proposto dall’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale Francesco Paolicelli, arriva dopo le attività di ricognizione, i sopralluoghi e gli accertamenti effettuati dai Servizi territoriali regionali di Foggia e Bari-BAT, avviati in seguito alle segnalazioni dei Comuni e delle organizzazioni agricole.

Le verifiche hanno evidenziato danni superiori al 30% del valore della produzione lorda vendibile, soglia prevista dalla normativa nazionale per poter accedere agli interventi di sostegno.

Tra le aree maggiormente colpite figurano parte del territorio comunale di Cerignola, in provincia di Foggia, e i comuni di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

“Con l’approvazione di questo provvedimento diamo seguito agli impegni assunti nei confronti delle imprese agricole colpite dalla violenta grandinata dello scorso aprile – dichiara l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli –. Voglio ringraziare gli uffici regionali per il lavoro tempestivo e capillare svolto sul territorio: un’attività di ricognizione e accertamento condotta con rapidità e rigore, che ci ha consentito di completare l’iter di competenza regionale e avanzare la richiesta al Ministero”.

Paolicelli ha sottolineato come gli eventi climatici estremi possano compromettere in pochi minuti il lavoro svolto dalle aziende agricole per anni: “Eventi climatici estremi e improvvisi possono compromettere in pochi minuti il lavoro e gli investimenti di anni, mettendo in difficoltà aziende e interi territori. Il nostro compito è intervenire con responsabilità, attivando tutti gli strumenti previsti dalla normativa per sostenere gli agricoltori danneggiati”.

La richiesta sarà ora inoltrata al Ministero competente per l’emanazione del decreto di declaratoria, passaggio necessario per consentire alle imprese agricole interessate di accedere agli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 102 del 2004.

“Ora auspichiamo che il Ministero proceda rapidamente con l’emanazione del decreto – conclude Paolicelli – affinché gli agricoltori colpiti possano accedere alle misure di sostegno previste dal Fondo”.

L’assessore ha infine ribadito l’impegno della Regione a sostegno del comparto agricolo pugliese, sempre più esposto agli effetti degli eventi climatici estremi, con l’obiettivo di tutelare il lavoro, il reddito delle imprese e la capacità produttiva dei territori colpiti.

Lo riporta foggiatoday.it.