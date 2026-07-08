Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

OSS PUGLIA // Corsi OSS bloccati in Puglia, Romito: “Serve superare subito questo stallo”
8 Luglio 2026 - ore  08:43

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE // Pedopornografia online, sette arresti e trenta indagati: sequestrati migliaia di contenuti
8 Luglio 2026 - ore  08:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Grandinata di aprile, la Regione Puglia chiede lo stato di calamità. Paolicelli: “Sosteniamo gli agricoltori danneggiati”

PUGLIA PAOLICELLI Grandinata di aprile, la Regione Puglia chiede lo stato di calamità. Paolicelli: “Sosteniamo gli agricoltori danneggiati”

Le verifiche hanno evidenziato danni superiori al 30% del valore della produzione lorda vendibile, soglia prevista dalla normativa nazionale

Grandinata di aprile, la Regione Puglia chiede lo stato di calamità. Paolicelli: "Sosteniamo gli agricoltori danneggiati"

L’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli - Fonte Immagine: terraevita.edagricole.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Politica // Politica Regionale //

La Giunta regionale pugliese ha approvato la richiesta al Ministero dell’Agricoltura per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito della violenta grandinata dell’aprile 2026, che ha interessato alcuni territori delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani.

Il provvedimento, proposto dall’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale Francesco Paolicelli, arriva dopo le attività di ricognizione, i sopralluoghi e gli accertamenti effettuati dai Servizi territoriali regionali di Foggia e Bari-BAT, avviati in seguito alle segnalazioni dei Comuni e delle organizzazioni agricole.

Le verifiche hanno evidenziato danni superiori al 30% del valore della produzione lorda vendibile, soglia prevista dalla normativa nazionale per poter accedere agli interventi di sostegno.

Tra le aree maggiormente colpite figurano parte del territorio comunale di Cerignola, in provincia di Foggia, e i comuni di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

“Con l’approvazione di questo provvedimento diamo seguito agli impegni assunti nei confronti delle imprese agricole colpite dalla violenta grandinata dello scorso aprile – dichiara l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli –. Voglio ringraziare gli uffici regionali per il lavoro tempestivo e capillare svolto sul territorio: un’attività di ricognizione e accertamento condotta con rapidità e rigore, che ci ha consentito di completare l’iter di competenza regionale e avanzare la richiesta al Ministero”.

Paolicelli ha sottolineato come gli eventi climatici estremi possano compromettere in pochi minuti il lavoro svolto dalle aziende agricole per anni: “Eventi climatici estremi e improvvisi possono compromettere in pochi minuti il lavoro e gli investimenti di anni, mettendo in difficoltà aziende e interi territori. Il nostro compito è intervenire con responsabilità, attivando tutti gli strumenti previsti dalla normativa per sostenere gli agricoltori danneggiati”.

La richiesta sarà ora inoltrata al Ministero competente per l’emanazione del decreto di declaratoria, passaggio necessario per consentire alle imprese agricole interessate di accedere agli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 102 del 2004.

“Ora auspichiamo che il Ministero proceda rapidamente con l’emanazione del decreto – conclude Paolicelli – affinché gli agricoltori colpiti possano accedere alle misure di sostegno previste dal Fondo”.

L’assessore ha infine ribadito l’impegno della Regione a sostegno del comparto agricolo pugliese, sempre più esposto agli effetti degli eventi climatici estremi, con l’obiettivo di tutelare il lavoro, il reddito delle imprese e la capacità produttiva dei territori colpiti.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO