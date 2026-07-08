Inchiesta De Laurentiis, la Procura Figc acquisisce gli atti dalla Procura di Bari

La Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha richiesto alla Procura di Bari la documentazione relativa all’inchiesta che coinvolge Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi, nell’ambito degli accertamenti sulla gestione del SSC Bari.

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha chiesto ai magistrati baresi gli atti dell’indagine che vede iscritti nel registro degli indagati il presidente del SSC Napoli e il figlio per le ipotesi di false comunicazioni sociali legate al bilancio 2024 del Bari calcio e di bancarotta fraudolenta collegata alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale per l’insolvenza della società sportiva.

L’iniziativa della Procura federale arriva dopo le attività investigative svolte nei giorni scorsi, quando sono state effettuate perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro, società cinematografica della famiglia De Laurentiis.

L’acquisizione degli atti consentirà alla giustizia sportiva di valutare gli elementi emersi dall’inchiesta penale e verificare eventuali profili di propria competenza. Il procedimento della Procura federale seguirà il proprio iter autonomo rispetto a quello della magistratura ordinaria.

Lo riporta ansa.it.