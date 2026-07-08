Intossicazione al campo estivo della Protezione Civile, 28 bambini al pronto soccorso

Trentuno partecipanti al campo estivo della Protezione Civile di Corneto di Toano, in provincia di Reggio Emilia, sono stati trasportati al pronto soccorso per una sospetta intossicazione alimentare. Tra loro 28 bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni e tre adulti tra educatori e accompagnatori.

Tutti hanno accusato sintomi riconducibili a un problema gastrointestinale, con episodi di vomito e dissenteria, ma nessuno ha perso conoscenza. I partecipanti sono stati trasferiti all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e classificati con codice verde, segnale di una situazione clinica non grave.

L’allarme è scattato intorno alle 18 di martedì 7 luglio, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto la segnalazione di una possibile intossicazione collettiva. Sul posto sono intervenute tre ambulanze con automedica, che hanno allestito un punto di assistenza direttamente nell’area del campo sportivo. Sono stati inoltre coinvolti i carabinieri di Castelnovo Monti e il coordinamento territoriale del 118 di Reggio Emilia.

Nel giro di circa un’ora e mezza, tutte le persone coinvolte sono state trasferite a bordo di un pullman verso gli ospedali cittadini, accompagnate da un’ambulanza di supporto e da personale sanitario pronto a intervenire in caso di peggioramento durante il viaggio.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una possibile contaminazione dell’acqua bevuta dai ragazzi durante il pomeriggio. Il gruppo aveva raggiunto il Castello di Toano per il pranzo e successivamente era rientrato al campo a piedi. Secondo le prime ricostruzioni, l’acqua delle fontane pubbliche rappresenterebbe un elemento comune a tutti i partecipanti, mentre il pasto non sarebbe stato uguale per l’intero gruppo.

Gli accertamenti sono ancora in corso per individuare con certezza la causa dell’episodio e confermare o meno l’origine dell’intossicazione.

Il sindaco di Toano, Leonardo Perugi, ha rassicurato sulle condizioni dei ragazzi e sulla gestione dell’emergenza.

“Ero già sul posto al momento dell’accaduto e, insieme alle autorità competenti, agli organizzatori e al personale sanitario, abbiamo gestito tempestivamente la situazione seguendo i protocolli previsti”, ha dichiarato il primo cittadino.

In un successivo aggiornamento, Perugi ha spiegato che la situazione sanitaria non ha destato particolari preoccupazioni: “I ragazzi sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per gli accertamenti necessari e, fortunatamente, le loro condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni. Sono rientrati nella notte e questa mattina hanno potuto riprendere regolarmente le attività del campo”.

Il sindaco ha inoltre riferito di essersi recato personalmente nella struttura per verificare l’evoluzione della situazione: “Anche questa mattina mi sono recato personalmente al campo per seguire da vicino l’evolversi della situazione e verificare le condizioni dei ragazzi, che stanno bene”.

Lo riporta leggo.it.