Italia nella terza ondata di caldo: temperature fino a 42°C

L’Italia si prepara ad affrontare la terza ondata di calore africano dell’estate 2026, con temperature destinate a raggiungere e superare i 40°C in diverse zone del Paese. Secondo gli esperti, non si tratterebbe più di episodi isolati, ma di una lunga fase di caldo anomalo iniziata già dalla fine di maggio.

A delineare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che ha ricostruito l’andamento delle ultime settimane. La prima ondata di calore si è verificata tra il 24 maggio e il 1° giugno, la seconda tra il 17 giugno e il 1° luglio, mentre la terza è destinata a proseguire anche oltre il 20 luglio.

Secondo gli esperti, la successione di questi eventi evidenzierebbe un’unica fase prolungata di temperature superiori alla media, interrotta soltanto da brevi periodi di normalità climatica.

Il clima italiano sembra ormai orientarsi verso valori medi più elevati, con temperature che raggiungono frequentemente 35°C e punte oltre i 40°C. Una situazione molto diversa rispetto alle estati del passato, quando le massime abituali si fermavano intorno ai 32°C e solo raramente arrivavano a 35-36°C.

Tra le cause vengono indicate la crisi climatica, l’aumento della cementificazione e l’espansione urbana, elementi che hanno contribuito a rendere le città più calde. Secondo le analisi degli esperti, nei centri urbani italiani le temperature sarebbero aumentate di circa 4°C dal 1975 a oggi.

Il caldo non riguarda soltanto le ore diurne: sempre più frequenti sono anche le notti tropicali, con temperature minime spesso superiori ai 25°C che rendono difficile il riposo.

Tra le grandi città, Milano si prepara a vivere giornate particolarmente pesanti, con minime previste intorno ai 27°C e massime fino a 37°C. Le temperature notturne risultano paragonabili a quelle di alcune metropoli asiatiche dal clima tropicale, mentre durante il giorno i valori potrebbero essere persino superiori.

Anche Roma resterà sotto la pressione dell’anticiclone africano, con temperature stabili intorno ai 36°C. Valori che segnano un ulteriore aumento rispetto alle estati recenti e che risultano molto lontani dalle condizioni climatiche degli anni passati.

Le previsioni dei prossimi giorni indicano:

Mercoledì 8 luglio: sole e caldo intenso al Nord, al Centro e al Sud, con temperature fino a 39°C.

Giovedì 9 luglio: ancora prevalenza di sole e caldo intenso, con possibili acquazzoni isolati sui rilievi.

Venerdì 10 luglio: possibili temporali sulle Alpi e localmente in pianura al Nord, mentre il caldo continuerà al Centro e al Sud con qualche rovescio sulle zone montuose.

Per il fine settimana è previsto un possibile cambiamento al Nord con temporali, mentre tra domenica e lunedì potrebbe arrivare il picco massimo della nuova ondata di calore, con punte fino a 42°C in Sardegna.

Lo riporta leggo.it.