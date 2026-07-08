Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

OSS PUGLIA // Corsi OSS bloccati in Puglia, Romito: “Serve superare subito questo stallo”
8 Luglio 2026 - ore  08:43

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE // Pedopornografia online, sette arresti e trenta indagati: sequestrati migliaia di contenuti
8 Luglio 2026 - ore  08:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Lavori rotatoria sulla SP 142-SP 32 ancora fermi, Di Gioia “Non bastano le promesse”

SAN SEVERO Lavori rotatoria sulla SP 142-SP 32 ancora fermi, Di Gioia “Non bastano le promesse”

Restano fermi i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la SP 142, ex Statale 16 ter, e la SP 32 nel territorio di San Severo

Lavori rotatoria sulla SP 142-SP 32 ancora fermi, Di Gioia "Non bastano le promesse"

Incrocio sp 142 - sp 32 San Severo-Torremaggiore-San Paolo Civitate - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Politica // San Severo //

Restano fermi i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la SP 142, ex Statale 16 ter, e la SP 32 nel territorio di San Severo, nonostante l’annuncio dell’avvio dell’intervento risalga a dieci mesi fa.

La situazione sta alimentando malcontento e preoccupazione tra cittadini e automobilisti, in un tratto di strada considerato da tempo particolarmente pericoloso per la frequenza di incidenti, alcuni dei quali anche mortali.

Il 16 ottobre 2025 rappresentanti del Comune di San Severo e il presidente della Provincia avevano comunicato l’imminente apertura del cantiere, presentando l’opera come una risposta necessaria alle criticità di un incrocio strategico per la viabilità locale. A distanza di mesi, però, non risultano ancora avviati interventi concreti sul posto.

A sollevare nuovamente il problema è Carlo Di Gioia, responsabile provinciale del Movimento Italiano Disabili, che denuncia il divario tra gli annunci e la realtà dei fatti.

Secondo Di Gioia, non è sufficiente riconoscere la pericolosità dell’incrocio e annunciare interventi di messa in sicurezza: è necessario procedere rapidamente con l’apertura del cantiere e la realizzazione dell’opera.

Il progetto, dal valore complessivo di 295 mila euro, prevede la realizzazione di una rotatoria centrale, un impianto di illuminazione a led, un sistema per la gestione delle acque meteoriche e l’installazione di dissuasori di velocità.

L’intervento era stato individuato come prioritario proprio per migliorare la sicurezza della circolazione e ridurre i rischi per chi percorre quotidianamente quel tratto di strada. Tuttavia, nonostante le autorizzazioni e gli annunci pubblici, la rotatoria resta ancora sulla carta.

La mancata partenza dei lavori apre ora interrogativi sulle ragioni del ritardo: quali ostacoli stanno impedendo l’avvio del cantiere? Perché un’opera considerata urgente non è ancora entrata nella fase operativa?

Domande alle quali cittadini e utenti della strada attendono risposte dagli enti competenti. Nel frattempo, l’incrocio tra SP 142 e SP 32 continua a rappresentare un punto critico per la sicurezza stradale, mentre cresce la richiesta di un intervento concreto dopo mesi di attese e rassicurazioni.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO