Leonardo, Di Sciascio: "Servono certezze per una divisione strategica dell’industria italiana"

La Regione Puglia chiede al Governo un confronto urgente sul futuro della Business Unit Aerostrutture di Leonardo, con l’obiettivo di tutelare uno dei comparti industriali più importanti del Paese e garantire continuità produttiva ai siti di Foggia e Grottaglie, considerati eccellenze dell’aerospazio nazionale.

La richiesta è contenuta nella lettera inviata dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro Eugenio Di Sciascio, insieme all’assessore alle Attività produttive della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Nel documento viene chiesta la convocazione urgente di un incontro al Mimit per avviare un confronto istituzionale sul futuro della divisione.

Alla base dell’iniziativa ci sono le preoccupazioni emerse nelle ultime settimane sugli assetti della Business Unit Aerostrutture, anche alla luce delle ipotesi di possibili partnership industriali. Le due Regioni chiedono di conoscere con chiarezza il progetto industriale di Leonardo per un settore che rappresenta un patrimonio di competenze tecnologiche e produttive costruito in decenni di investimenti.

Puglia e Campania sottolineano la necessità che ogni eventuale scelta futura sia orientata al rafforzamento della divisione Aerostrutture, salvaguardando capacità produttiva, investimenti, occupazione e la rete di imprese dell’indotto collegata agli stabilimenti del Mezzogiorno.

La proposta avanzata è quella di istituire un tavolo tecnico dedicato, con la partecipazione delle istituzioni coinvolte, per sostenere un piano di consolidamento dei siti di Pomigliano d’Arco, Nola, Foggia e Grottaglie, attraverso strumenti a sostegno degli investimenti ad alto contenuto tecnologico e politiche attive per il lavoro.

“L’obiettivo – sottolinea l’assessore Eugenio Di Sciascio – non è inseguire indiscrezioni, ma ottenere certezze sul futuro di una divisione che rappresenta un presidio strategico per l’industria italiana. La Puglia considera l’aerospazio uno dei pilastri della propria politica industriale e ritiene indispensabile che ogni evoluzione societaria sia accompagnata da un progetto chiaro, capace di rafforzare la presenza produttiva di Leonardo e di valorizzarne le competenze, senza disperdere un patrimonio costruito negli anni”.

“Come Regione abbiamo seguito con attenzione questa vicenda sin dall’inizio, insieme alla Task Force regionale per l’occupazione coordinata da Leo Caroli, mantenendo un confronto costante con azienda, organizzazioni sindacali e Governo per tutelare il lavoro e il futuro industriale del comparto. Oggi chiediamo che questo percorso prosegua con un’assunzione di responsabilità condivisa”.

L’assessore ha inoltre evidenziato il ruolo strategico degli stabilimenti pugliesi: “I siti di Foggia e Grottaglie rappresentano due eccellenze dell’aerospazio nazionale: qui si concentrano competenze altamente specializzate, attività di ricerca, innovazione e manifattura avanzata che negli anni hanno contribuito alla competitività dell’intero sistema produttivo pugliese”.

“Difenderne il ruolo significa salvaguardare migliaia di lavoratori e centinaia di imprese dell’indotto, ma soprattutto garantire che la Puglia continui a essere protagonista nelle grandi sfide dell’industria aeronautica del futuro”, conclude Di Sciascio.

Lo riporta foggiatoday.it.