Lucera, la storia di Luca: supera la Maturità a pieni voti dopo una trombosi

Colpito da una grave trombosi venosa cerebrale a pochi giorni dall’esame di Maturità, Luca è riuscito comunque a sostenere le prove e a diplomarsi con il massimo dei voti grazie alla collaborazione tra ospedale e scuola. La storia arriva da Lucera e racconta un percorso fatto di professionalità, solidarietà e grande determinazione.

A raccontare la vicenda è la madre Rossella, che ha voluto condividere il proprio ringraziamento verso quanti hanno aiutato il figlio in un momento particolarmente difficile.

Luca, alla vigilia dell’importante appuntamento scolastico, è stato ricoverato d’urgenza a causa di una trombosi venosa cerebrale improvvisa, una condizione che avrebbe potuto compromettere la possibilità di partecipare agli esami conclusivi.

Grazie alla tempestività del reparto di Neurologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia e alla disponibilità dell’Itet Vittorio Emanuele III di Lucera, il giovane ha potuto affrontare l’esame direttamente dalla stanza dell’ospedale.

“Gentile direttore, le scrivo mossa dal profondo desiderio di condividere con la redazione e con tutti i lettori una storia di straordinaria dedizione, professionalità e umanità che ha visto protagonista mio figlio Luca”, scrive Rossella nella lettera inviata alla redazione.

La madre ricorda il momento drammatico vissuto il 19 giugno scorso: “Il mondo mi è crollato addosso: Luca è stato ricoverato d’urgenza colpito improvvisamente da una grave trombosi venosa cerebrale”.

Rossella ha poi sottolineato il ruolo fondamentale dei sanitari del Policlinico di Foggia, guidati dal professor Carlo Avolio, evidenziando non solo la competenza medica, ma anche l’attenzione umana ricevuta durante il ricovero.

“Al di là dell’indiscussa eccellenza medica, ciò che non dimenticherò mai è stata l’empatia, la dolcezza e l’umanità con cui Luca è stato protetto e curato. Non siamo stati trattati come numeri, ma come persone”, racconta.

Un ruolo decisivo è stato svolto anche dalla scuola, che si è attivata per consentire al ragazzo di non perdere un momento fondamentale del suo percorso.

“È qui che è accaduto quello che definisco un piccolo miracolo di civiltà. La sua scuola, l’istituto Itet Vittorio Emanuele III di Lucera ed in prima linea la professoressa Anna Maria Giannini, dimostrando una sensibilità e un’efficienza straordinarie, si è attivata immediatamente”, scrive la madre.

La commissione d’esame, presieduta da Maria Ida La Salandra, insieme alla vicepresidente e docente Anna Maria Giannini, ha seguito le procedure necessarie per permettere a Luca di svolgere le prove in ospedale.

Il giovane ha così affrontato gli scritti dell’1 e del 2 luglio dal letto di degenza, riuscendo a raggiungere il traguardo della Maturità con il massimo dei voti.

“Grazie alla commissione, la burocrazia ha ceduto il passo al cuore. Mio figlio ha potuto così affrontare e superare le prove scritte dimostrando una forza d’animo che mi ha riempito d’orgoglio”, afferma Rossella.

La madre ha rivolto un ringraziamento ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e a tutto il personale della Neurologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia per l’assistenza ricevuta, oltre che ai docenti e alla commissione dell’Itet Vittorio Emanuele III.

“Questa vicenda dimostra che quando la sanità d’eccellenza incontra una scuola efficiente e dal cuore grande, nessun ostacolo è insormontabile”, conclude Rossella.

Per Luca, la Maturità è diventata così non solo un traguardo scolastico, ma anche la testimonianza di una rinascita personale sostenuta da una rete di persone unite dalla volontà di aiutarlo.

Lo riporta foggiatoday.it.