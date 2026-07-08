Lucera, riapre il McDonald’s dopo quattro giorni di chiusura

Il McDonald’s di Lucera ha riaperto questa mattina, dopo lo stop temporaneo imposto nei giorni scorsi e durato complessivamente quattro giorni. La decisione arriva dopo che la filiale italiana del gruppo ha ottenuto dal Tar la sospensione del provvedimento di chiusura per dieci giorni disposto dal questore di Foggia.

Il provvedimento era stato adottato venerdì scorso a seguito di una serie di episodi di intemperanza registrati dalle forze dell’ordine, con interventi di polizia e carabinieri avvenuti nell’arco di poco più di un mese dall’apertura dell’attività.

Secondo quanto emerso, i legali della società avrebbero contestato l’attribuzione diretta di responsabilità al locale per fatti avvenuti all’esterno della struttura, ponendo l’attenzione sul rapporto tra gestione dell’attività commerciale e problematiche di ordine pubblico.

La decisione del tribunale amministrativo, tuttavia, ha carattere cautelare e non rappresenta ancora un giudizio definitivo sulla vicenda. La valutazione complessiva sarà affrontata in una fase successiva, quando il Tar entrerà nel merito del provvedimento impugnato.

Resta ora da chiarire quale sarà l’orientamento dei giudici sul tema della responsabilità degli esercizi commerciali rispetto agli episodi che riguardano la sicurezza pubblica nelle aree esterne ai locali.

Lo riporta luceraweb.eu.