Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

OSS PUGLIA // Corsi OSS bloccati in Puglia, Romito: “Serve superare subito questo stallo”
8 Luglio 2026 - ore  08:43

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE // Pedopornografia online, sette arresti e trenta indagati: sequestrati migliaia di contenuti
8 Luglio 2026 - ore  08:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia: ai saluti l’attaccante Ewan Urain, approda al Brindisi

MANFREDONIA BRINDISI Manfredonia: ai saluti l’attaccante Ewan Urain, approda al Brindisi

Il calciatore, classe 2000, ha sottoscritto un accordo con il club biancazzurro valido per la prossima stagione, con un’opzione di rinnovo

Manfredonia: ai saluti l’attaccante Ewan Urain, approda al Brindisi

Manfredonia: ai saluti l’attaccante Ewan Urain, approda al Brindisi - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Manfredonia // Sport //

Il Brindisi FC ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Ewan Urain, nuovo rinforzo per il reparto offensivo in vista del campionato 2026/2027.

Il calciatore, classe 2000, ha sottoscritto un accordo con il club biancazzurro valido per la prossima stagione, con un’opzione di rinnovo per l’annata successiva 2027/2028.

Urain arriva dal Manfredonia, squadra con cui ha disputato l’ultimo campionato, e rappresenta il primo innesto per il settore avanzato del Brindisi in vista del nuovo percorso sportivo.

La punta centrale è già a disposizione dello staff tecnico e prenderà parte al ritiro precampionato, iniziando la preparazione in vista degli impegni della nuova stagione.

Lo riporta studio100.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO