Manfredonia: ai saluti l’attaccante Ewan Urain, approda al Brindisi

Il Brindisi FC ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Ewan Urain, nuovo rinforzo per il reparto offensivo in vista del campionato 2026/2027.
Il calciatore, classe 2000, ha sottoscritto un accordo con il club biancazzurro valido per la prossima stagione, con un’opzione di rinnovo per l’annata successiva 2027/2028.
Urain arriva dal Manfredonia, squadra con cui ha disputato l’ultimo campionato, e rappresenta il primo innesto per il settore avanzato del Brindisi in vista del nuovo percorso sportivo.
La punta centrale è già a disposizione dello staff tecnico e prenderà parte al ritiro precampionato, iniziando la preparazione in vista degli impegni della nuova stagione.
Lo riporta studio100.it.