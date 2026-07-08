Manfredonia, arriva il Vasco Rossi Tribute Show

Radio Manfredonia Centro annuncia una serata dedicata agli amanti della musica di Vasco Rossi, con il Vasco Rossi Tribute Show, uno spettacolo pensato per far rivivere al pubblico l’energia e le emozioni dei brani più celebri del rocker italiano.

Sul palco spazio a una vera e propria festa rock, con le canzoni del Blasco da cantare insieme, in un appuntamento all’insegna della passione, della musica e del coinvolgimento del pubblico.

Un’occasione per tutti i fan che almeno una volta hanno cantato a squarciagola versi come “Respiri piano per non far rumore…” e che vogliono ritrovare l’atmosfera dei grandi concerti di Vasco Rossi.

Chitarre, adrenalina e tanta energia saranno gli ingredienti principali di una serata pensata per emozionare e far vivere la musica non solo attraverso l’ascolto, ma attraverso la partecipazione.

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati: radunare gli amici, preparare la voce e lasciarsi coinvolgere dai grandi successi del Blasco, perché, come recita lo slogan dell’evento, certe canzoni non si ascoltano: si vivono.

Lo riporta su Facebook, Radio Manfredonia Centro.