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MANFREDONIA VASCO Manfredonia, arriva il Vasco Rossi Tribute Show

Sul palco spazio a una vera e propria festa rock, con le canzoni del Blasco da cantare insieme, in un appuntamento all’insegna della passione

Manfredonia, arriva il Vasco Rossi Tribute Show

Senza Resa - Fonte Immagine: YouTube - Show Management

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Radio Manfredonia Centro annuncia una serata dedicata agli amanti della musica di Vasco Rossi, con il Vasco Rossi Tribute Show, uno spettacolo pensato per far rivivere al pubblico l’energia e le emozioni dei brani più celebri del rocker italiano.

Sul palco spazio a una vera e propria festa rock, con le canzoni del Blasco da cantare insieme, in un appuntamento all’insegna della passione, della musica e del coinvolgimento del pubblico.

Un’occasione per tutti i fan che almeno una volta hanno cantato a squarciagola versi come “Respiri piano per non far rumore…” e che vogliono ritrovare l’atmosfera dei grandi concerti di Vasco Rossi.

Chitarre, adrenalina e tanta energia saranno gli ingredienti principali di una serata pensata per emozionare e far vivere la musica non solo attraverso l’ascolto, ma attraverso la partecipazione.

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati: radunare gli amici, preparare la voce e lasciarsi coinvolgere dai grandi successi del Blasco, perché, come recita lo slogan dell’evento, certe canzoni non si ascoltano: si vivono.

Lo riporta su Facebook, Radio Manfredonia Centro.

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