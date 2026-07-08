Manfredonia: il 15 luglio a Siponto 'Beach Soccer e inclusione'

Una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e all’inclusione sociale si terrà mercoledì 15 luglio 2026 al Lido Adriatico di Siponto, a Manfredonia, con la manifestazione “Beach Soccer e Inclusione: la Forza di Stare Insieme Oltre Ogni Confine Mentale”.

L’iniziativa, in programma dalle ore 9.30 alle 18.30, è organizzata dall’Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale ANPIS, dall’ASD Gargano 2000 e dalla Grande Quercia di Manfredonia, con la collaborazione di numerose realtà associative del territorio: RSA Il Girasole Manfredonia, Associazione Il Girasole Foggia, Associazione iFun Foggia, Associazione Tutti in palla Foggia, Metropolis Group, L’Anatroccolo Bitonto e cooperativa Anthropos Giovinazzo-Bitonto.

La manifestazione coinvolgerà persone con disabilità, famiglie, volontari, educatori e operatori sociali, offrendo un momento di incontro attraverso lo sport e creando uno spazio di relazione e partecipazione condivisa.

L’obiettivo dell’evento è promuovere una nuova cultura dell’inclusione, superando l’idea che l’integrazione debba essere legata soltanto a occasioni speciali. Il messaggio degli organizzatori è chiaro: la vera inclusione nasce dalla quotidianità, dalla possibilità di condividere gli stessi luoghi, giocare insieme e costruire rapporti senza barriere fisiche o mentali.

Il Beach Soccer sarà il mezzo attraverso cui favorire collaborazione e socialità: sulla sabbia, infatti, ciò che conta non sono le differenze, ma la capacità di fare squadra, divertirsi e sentirsi parte dello stesso gruppo.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al Lido Adriatico, che ha accolto l’iniziativa mettendo a disposizione i propri spazi e contribuendo alla realizzazione di una giornata pensata per lasciare un segno nei partecipanti.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa sostenere una comunità più aperta e inclusiva, dove il valore della persona viene prima di qualsiasi etichetta.

Per gli organizzatori, l’inclusione non deve essere un appuntamento da celebrare una sola volta, ma un percorso quotidiano da costruire insieme. Un campo, una squadra e un unico obiettivo: essere più forti di ogni confine.