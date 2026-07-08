Manfredonia, interrogazione urgente di Marasco: «Info Point chiuso e siti storici inaccessibili nel pieno dell'estate»

MANFREDONIA – La chiusura o la mancata piena operatività dell’Info Point turistico comunale e le difficoltà di accesso ad alcuni dei principali siti storici della città finiscono al centro di un’interrogazione urgente presentata dal consigliere comunale di minoranza Giuseppe Marasco, che chiede chiarimenti al sindaco e all’assessore competente.

L’atto, protocollato l’8 luglio 2026 con richiesta di risposta sia scritta sia orale in Consiglio comunale, richiama l’attenzione sulla gestione dei servizi di accoglienza turistica nel periodo di massimo afflusso di visitatori.

Marasco evidenzia come Manfredonia, fondata nel 1256 da re Manfredi e custode di un patrimonio storico, culturale e archeologico di rilievo – che comprende il litorale cittadino e l’area archeologica dell’antica Siponto – registri proprio nei mesi estivi un significativo incremento di turisti, pellegrini e visitatori attratti dalle bellezze del territorio e dalla vicinanza al Gargano.

Secondo il consigliere, in questa fase dell’anno sarebbe quindi essenziale garantire il regolare funzionamento dell’Info Point turistico e la piena fruibilità dei principali luoghi di interesse culturale.

Nell’interrogazione si riferisce inoltre di numerose segnalazioni da parte di cittadini e turisti riguardanti la presunta chiusura o la mancata operatività dell’Info Point negli orari di maggiore affluenza, oltre a difficoltà nell’accesso ad alcuni siti storici di particolare interesse.

Per Marasco, tali criticità rischierebbero di compromettere l’immagine della città e di produrre ricadute negative sull’intero comparto turistico e commerciale locale, vanificando gli investimenti e le attività di promozione del territorio.

Attraverso l’interrogazione il consigliere comunale chiede all’Amministrazione di chiarire:

quali siano le motivazioni che hanno determinato la chiusura o la mancata piena operatività dell’Info Point turistico cittadino;

quali siano gli orari ufficiali attualmente in vigore per il servizio;

se sia stato predisposto un piano di potenziamento dell’accoglienza turistica per i mesi di luglio e agosto e quali interventi urgenti si intendano adottare per eliminare i disservizi;

quali siano le ragioni della chiusura o dell’inaccessibilità di alcuni dei principali siti storici cittadini e quali iniziative siano previste per garantirne la fruizione.

L’interrogazione si conclude con la richiesta di una risposta urgente, sia in forma scritta sia nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale.