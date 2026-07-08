Monte Sant'Angelo-Carpino, automobilisti segnalano il degrado della strada: «Percorso ormai impraticabile»

MONTE SANT’ANGELO – Una segnalazione arriva da alcuni automobilisti che denunciano le condizioni della strada provinciale che collega Monte Sant’Angelo a Carpino, arteria particolarmente utilizzata durante la stagione estiva per raggiungere le località balneari e del litorale garganico.

Secondo quanto riferito, il manto stradale si presenta fortemente deteriorato, con buche, avvallamenti e tratti sconnessi che rendono la circolazione difficoltosa e, in alcuni punti, potenzialmente pericolosa per automobilisti e motociclisti.

«Nel periodo estivo questa strada è percorsa ogni giorno da residenti e turisti diretti verso il mare, ma le sue condizioni sono ormai disastrose», riferisce il cittadino che ha inviato la segnalazione, chiedendo un intervento urgente di manutenzione.

L’appello è rivolto agli enti competenti affinché vengano effettuati sopralluoghi e siano programmati quanto prima i lavori necessari per ripristinare la sicurezza della carreggiata, evitando ulteriori disagi e possibili incidenti lungo un collegamento ritenuto strategico per la viabilità del Gargano.

A cura di Michele Solatia.