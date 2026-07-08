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Home // Cronaca // Morte e scomparsa Michele Mafrolla, l’appello a SQ della sorella Alexia: “Dopo 15 anni aspettiamo ancora la verità”

MICHELE MAFROLLA Morte e scomparsa Michele Mafrolla, l’appello a SQ della sorella Alexia: “Dopo 15 anni aspettiamo ancora la verità”

"Da allora non si è saputo più nulla e, ancora oggi, i responsabili di questo terribile delitto non hanno un volto né un nome accertato"

Morte e scomparsa Michele Mafrolla, l’appello a SQ della sorella Alexia: “Dopo 15 anni aspettiamo ancora la verità”

Morte e scomparsa Michele Mafrolla, l’appello a SQ della sorella Alexia: “Dopo 15 anni aspettiamo ancora la verità” - combo sq

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Focus e Inchieste //

VIESTE – Le recenti svolte investigative sulla guerra di mafia del Gargano, culminate con l’esecuzione di nove misure cautelari e la riapertura di alcuni dei più gravi fatti di sangue degli ultimi anni, riaccendono la speranza anche in chi, da oltre quindici anni, attende ancora una risposta.

POTREBBE INTERESSARTI // Guerra di mafia sul Gargano, 9 misure cautelari per 3 omicidi: riaperti i casi Li Bergolis, Rosa e Armiento. 2 “lupara bianca”, soppressione cadaveri, armi e favoreggiamento mafioso

Tra queste persone c’è Alexia Mafrolla, sorella di Michele, che ha voluto affidare a StatoQuotidiano un appello affinché la sua vicenda non venga dimenticata.

«Sto seguendo con attenzione i vostri aggiornamenti sui diversi casi di lupara bianca, sulle testimonianze e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che in questi giorni stanno emergendo.

POTREBBE INTERESSARTI // Guerra di mafia sul Gargano, 9 misure cautelari per 3 omicidi: riaperti i casi Li Bergolis, Rosa e Armiento. 2 “lupara bianca”, soppressione cadaveri, armi e favoreggiamento mafioso

Mi chiedo però come sia possibile che, dopo oltre 15 anni dall’uccisione e dalla scomparsa di Michele Mafrolla, avvenuta a Vieste, non sia ancora emersa tutta la verità. Da allora non si è saputo più nulla e, ancora oggi, i responsabili di questo terribile delitto non hanno un volto né un nome accertato.

Spero che, così come stanno riemergendo fatti e testimonianze su altri casi, un giorno possa arrivare finalmente la verità anche per Michele e per la sua famiglia, che da tanti anni attende risposte e giustizia

Michele Mafrolla scomparve la sera del 24 luglio 2011 a Vieste. Secondo il racconto della famiglia, aveva detto che sarebbe rientrato poco dopo, ma non fece mai ritorno. Il suo corpo venne ritrovato soltanto nel novembre 2011, in area Paradiso Selvaggio. A causa dell’avanzato stato di decomposizione, il riconoscimento fu possibile esclusivamente attraverso gli indumenti che indossava.

Nello stesso periodo scomparve anche Francesco Li Bergolis, altro caso che all’epoca venne ricondotto al clima della violenta faida mafiosa che insanguinava il Gargano (qui il focus).

Le nuove indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sostenute anche dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito di fare luce su diversi omicidi rimasti irrisolti per anni. Proprio questi sviluppi alimentano oggi la speranza dei familiari di altre vittime ancora senza giustizia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Ph: STATOQUOTIDIANO.IT

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