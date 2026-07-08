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Home // Cronaca // Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 23 vittime nei primi cinque mesi del 2026. Foggia resta osservata speciale

LAVORO FOGGIA Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 23 vittime nei primi cinque mesi del 2026. Foggia resta osservata speciale

Secondo il report dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, la regione finisce in “zona rossa”

Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 23 vittime nei primi cinque mesi del 2026. Foggia resta osservata speciale

Morti sul lavoro - Fonte Immagine: repubblica.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

La Puglia resta tra le regioni italiane più esposte sul fronte delle morti sul lavoro. Nei primi cinque mesi del 2026, secondo il report dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, la regione finisce in “zona rossa”, cioè nella fascia con un’incidenza di mortalità superiore del 25% rispetto alla media nazionale. In Puglia si contano 23 decessi in occasione di lavoro da gennaio a maggio 2026, un dato che colloca il territorio tra le aree più critiche del Paese.

Il quadro nazionale registra 370 vittime complessive, di cui 269 in occasione di lavoro e 101 in itinere, con una flessione del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ma il calo si assottiglia rispetto ai mesi precedenti e non basta a ridimensionare l’allarme. Le regioni in zona rossa sono Puglia, Sicilia, Liguria, Calabria, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Particolare attenzione resta puntata anche sulla Capitanata. Nei dati del primo trimestre 2026, Foggia era risultata la provincia pugliese con il maggior numero di infortuni mortali sul lavoro: cinque vittime, quattro in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Un segnale già allora definito preoccupante, insieme alla situazione di Taranto.

A livello nazionale, le categorie più esposte restano gli over 65 e i lavoratori stranieri. Per gli ultrasessantacinquenni l’incidenza di mortalità arriva a 35,8 decessi ogni milione di occupati, mentre per gli stranieri il rischio è oltre triplo rispetto agli italiani: 28,2 morti per milione contro 9,1.

I settori più colpiti sono costruzioni, trasporti e magazzinaggio e attività manifatturiere, comparti centrali anche per l’economia pugliese e foggiana. Crescono inoltre le denunce di infortunio: a fine maggio 2026 sono 261.389 in tutta Italia, il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Secondo Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Vega, i numeri confermano la necessità di tenere alta l’attenzione su formazione, prevenzione e controlli. Un richiamo che riguarda da vicino anche la Puglia, dove il dato delle 23 vittime in cinque mesi conferma una situazione ancora lontana dall’essere sotto controllo.

A cura di Michele Solatia.

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