Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 23 vittime nei primi cinque mesi del 2026. Foggia resta osservata speciale

La Puglia resta tra le regioni italiane più esposte sul fronte delle morti sul lavoro. Nei primi cinque mesi del 2026, secondo il report dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, la regione finisce in “zona rossa”, cioè nella fascia con un’incidenza di mortalità superiore del 25% rispetto alla media nazionale. In Puglia si contano 23 decessi in occasione di lavoro da gennaio a maggio 2026, un dato che colloca il territorio tra le aree più critiche del Paese.

Il quadro nazionale registra 370 vittime complessive, di cui 269 in occasione di lavoro e 101 in itinere, con una flessione del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ma il calo si assottiglia rispetto ai mesi precedenti e non basta a ridimensionare l’allarme. Le regioni in zona rossa sono Puglia, Sicilia, Liguria, Calabria, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Particolare attenzione resta puntata anche sulla Capitanata. Nei dati del primo trimestre 2026, Foggia era risultata la provincia pugliese con il maggior numero di infortuni mortali sul lavoro: cinque vittime, quattro in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Un segnale già allora definito preoccupante, insieme alla situazione di Taranto.

A livello nazionale, le categorie più esposte restano gli over 65 e i lavoratori stranieri. Per gli ultrasessantacinquenni l’incidenza di mortalità arriva a 35,8 decessi ogni milione di occupati, mentre per gli stranieri il rischio è oltre triplo rispetto agli italiani: 28,2 morti per milione contro 9,1.

I settori più colpiti sono costruzioni, trasporti e magazzinaggio e attività manifatturiere, comparti centrali anche per l’economia pugliese e foggiana. Crescono inoltre le denunce di infortunio: a fine maggio 2026 sono 261.389 in tutta Italia, il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Secondo Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Vega, i numeri confermano la necessità di tenere alta l’attenzione su formazione, prevenzione e controlli. Un richiamo che riguarda da vicino anche la Puglia, dove il dato delle 23 vittime in cinque mesi conferma una situazione ancora lontana dall’essere sotto controllo.

A cura di Michele Solatia.