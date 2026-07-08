Musica nelle Corti di Capitanata, giovani talenti protagonisti con "Il Solista e l’Orchestra"

Giovedì 9 luglio l’Orchestra Sinfonica Young del Conservatorio “Umberto Giordano” sarà protagonista del nuovo appuntamento della XXIX edizione di Musica nelle Corti di Capitanata, con il concerto dedicato a “Il Solista e l’Orchestra”. L’evento si terrà nell’Auditorium di Piazza Nigri e sarà diretto dal maestro Andrea Palmacci, docente di Esercitazioni orchestrali dell’istituzione foggiana.

La serata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della rassegna, da sempre dedicata al rapporto tra la tradizione del concerto sinfonico e la crescita dei giovani musicisti. Sul palco si esibiranno tre studenti del Conservatorio “Giordano”, selezionati per questa importante occasione: Antonio Dimeo alla marimba, Luca Pagliarulo al pianoforte e Francesco Russi alla tromba.

I giovani solisti saranno chiamati a confrontarsi con tre celebri pagine del repertorio concertistico: il Concerto per marimba e orchestra d’archi di Emmanuel Séjourné, il Concerto n. 1 in do maggiore per pianoforte e orchestra op. 15 di Ludwig van Beethoven e il Concerto in la bemolle maggiore per tromba e orchestra di Alexander Arutjunjan.

L’appuntamento sarà inoltre dedicato alla memoria di Giuseppe Graniero, studente del Conservatorio prematuramente scomparso nel 2019. In suo ricordo la famiglia ha istituito una borsa di studio destinata a sostenere il percorso formativo di giovani musicisti.

L’Orchestra Sinfonica Young nasce all’interno del percorso didattico del Conservatorio “Giordano” e coinvolge gli studenti dei corsi ordinamentali, dei Trienni e dei Bienni di strumento. Il progetto, avviato negli anni da Simone Genuini e proseguito da Rocco Cianciotta e Andrea Palmacci, punta a sviluppare le competenze orchestrali dei giovani attraverso lo studio e l’esecuzione del grande repertorio.

Il concerto di giovedì rappresenterà quindi un incontro tra formazione, esperienza e nuove energie, con la guida del maestro Palmacci e il talento dei giovani interpreti chiamati a vivere l’esperienza del palcoscenico.

L’iniziativa rientra anche nel progetto ministeriale PRO-BEN 2, dedicato alla promozione del benessere della popolazione studentesca universitaria e AFAM attraverso attività che favoriscono la collaborazione, l’ascolto e la partecipazione attraverso la musica d’insieme.

L’appuntamento è fissato alle ore 20.30 nell’Auditorium del Conservatorio, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il concerto avrà inizio alle ore 21.00.